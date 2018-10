AGENDA CULTURAL: DICAS PARA O MÊS DE OUTUBRO NA FUNDAÇÃO APERAM

Para iniciar o mês com uma programação diversificada, nesta quinta-feira (4), às 20h, o Grupo de Seresta Grãos de Sonhos, apresenta o musical Jovem Guarda. O espetáculo promete uma releitura de clássicos, que fizeram parte de grandes momentos na história de vida de cada membro do grupo. Cantar Jovem Guarda, contempla um cenário de diversos cantores que sempre serão lembrados através de suas belíssimas canções. O grupo será conduzido pelo regente Warley Rodrigo. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos antecipados/meia-entrada a R$15 e no dia/inteira R$30.

Na sexta-feira (5), às 16h, o foyer da Fundação Aperam Acesita recebe duas novas exposições. EntreLinhas e Expressão e Arte | CAPS – Centro Regional de Atenção Psicossocial de Jaguaraçu. A exposição EntreLinhas, do fotógrafo e repórter cinematográfico Welington Silveira, reúne registros e relatos de internos da Associação de Proteção e Assistência a Condenados – APAC. Já a exposição Expressão e Arte | CAPS, apresenta o resultado de oficinas terapêuticas, onde os usuários tiveram a oportunidade de se expressar com sua singularidade na elaboração de pinturas baseadas em diversos segmentos. Ambas exposições ficam na Fundação Aperam Acesita até o dia 30 de novembro e a entrada é gratuita.

No sábado (6), às 18h, o teatro da Fundação recebe o espetáculo É hora de eleger um novo rei, do Espaço Cultural Casa Laboratório. A peça conta a história do Reino de Pindorama que perdeu sua majestade real. Agora, através de uma eleição, o povo é quem deverá eleger seu novo rei. Mas como a população poderá escolher entre candidatos que não representa o povo? Qual rei será eleito? O futuro do espetáculo estará nas mãos do público. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita a R$10 antecipado/meia e R$20 no dia/inteira.

No restante do mês de outubro, a agenda cultural da Fundação Aperam Acesita recebe o Cine Cultura Especial Dia das Crianças, com diversos filmes para a criançada. Além disso, terá um cinema especial no Bosque (18) com a exibição do filme A Pantera Negra Nos dias 19 e 20, acontece o Bosque Beer Festival, com espaço kids gratuito. A programação completa está no site http://brasil.aperam.com/agenda.