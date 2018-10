AGENDA CULTURAL: MÚSICA E TEATRO NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A agenda cultural nesta semana está repleta de atrações para todos os gostos no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Nesta quarta-feira (10), será realizado o Encontro Beneficente de Corais, às 20h, com entrada gratuita. Para comemorar o Dia da Criança, o espetáculo ‘Pé de Sonho’ se apresenta na sexta-feira (12), às 19h. E para fechar a semana, ‘Santinhas do Pau Oco – Uma Santa Comédia’ está em cartaz neste sábado (13), às 20h.

O Encontro Beneficente de Corais vai reunir no Teatro cinco corais e 25 jovens do Projeto Encantar, composto de alunos de escolas públicas, em parceria com a Escola de Música TOM. O público vai conferir apresentações dos coros: Coral Unileste, Coral FSFX, Gente Nossa, Vozes de Júbilo (Coral da Assembleia de Deus Timóteo) e o Coral Vencedores com Cristo (Assembleia de Deus da Olaria). O objetivo do evento é arrecadar produtos de Higiene Pessoal para as detentas do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Ipatinga), além de divulgar o projeto. O público participante é convidado a fazer doação de material de higiene feminino, a ser entregue no dia do evento.

No feriado, o Festival da Criança apresenta o musical “Pé de Sonho”, novo trabalho do grupo de mesmo nome, que é liderado pelos músicos, compositores e educadores Weber Lopes e Geovanne Sassá. O espetáculo traz novas canções de Weber Lopes com temáticas curiosas, estimulantes e provocadoras, que ampliam e reforçam a mágica do universo criado pelo grupo. Dragões, robôs, sacis e bruxas convivem em harmonia com bichos que botam ovos, borboletas, peixes e centopeias. Uma nova música para a Chapeuzinho Vermelho e a vida de uma criança desde a barriga da mamãe, na visão das próprias crianças, também estão entre as temáticas.

As Santinhas do Pau Oco voltam ao Teatro do Centro Cultural Usiminas com a comédia que já levou mais de 1 milhão de pessoas ao teatro em mais de 40 cidades. Enclausuradas em um convento, jovens freirinhas vivem sob as rígidas regras da madre superiora. As noviças tentam realizar, cada qual a seu modo, seus objetivos pessoais de alegria. Usando estratégias cômicas e até inocentes, criam formas de ludibriar a superiora, vivenciando seus sonhos, podendo até mesmo cantar na Broadway.

Serviço:

10/10

Encontro Beneficente de Corais

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso

12/10

Pé de Sonho

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 15 promocional para todos até 2 horas antes do evento. Faltando 2h: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

13/10

Santinhas do Pau Oco – Uma Santa Comédia

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 15 promocional para todos até 2 horas antes do evento. Faltando 2h: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores da Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)