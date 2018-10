ANTROPÓLOGO FAZ PALESTRA GRATUITA EM IPATINGA

Como parte das comemorações dos seus 25 anos, o Instituto Cultural Usiminas apresenta a palestra gratuita “Arte e Cultura na Infância”, com o antropólogo Tião Rocha. O público da região terá um encontro com o educador que é grande referência no Brasil, no dia 8 de novembro, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Para participar, basta retirar o ingresso na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

O renomado antropólogo Tião Rocha abordará na palestra temas como “É possível existir educação sem escola?”, “As crianças podem aprender tudo o que precisam aprender – no seu tempo e no seu ritmo, brincando alegremente?”, “As escolas podem ser lugares tão aprazíveis e tão interessantes que todos – alunos, professores e funcionários – exijam aulas aos sábados, domingos e feriados?”.

Tião Rocha também vai compartilhar suas experiências como antropólogo, educador popular, folclorista, e idealizador e Diretor-Presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento – CPCD, criado em 1984, em Belo Horizonte (MG), e idealizador e diretor-presidente do Banco de Êxitos S/A – Solidariedade e Autonomia, criado em 2003, em Belo Horizonte (MG).

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, convida o público da região que vai debater um tema muito importante tanto para educadores como para as famílias. “É com muita alegria que oferecemos ao público um encontro com Tião Rocha, que nos proporcionará um rico debate para educadores e toda a comunidade”, frisa a diretora. A palestra integra a programação da Ação Educativa que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 177174).

Serviço:

8/11

Palestra “Arte e Cultura na Infância”, com Tião Rocha

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria

Mais informações: 31.3824.3731