APERAM REALIZA PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO EM TIMÓTEO

A Fundação Aperam Acesita, em parceira com a Junior Achievement de Minas Gerais, realiza durante o mês de outubro programas de empreendedorismo nas escolas públicas de Timóteo.

O objetivo da iniciativa é despertar o espírito empreendedor nos alunos, preparando-os para compreender as mudanças econômicas e sociais globais, as competências exigidas pelo mercado de trabalho, e ainda estimular os alunos a construir suas carreiras, despertando neles habilidades sócio-emocionais que os auxiliarão no mundo profissional. A proposta é incrementar seus conhecimentos com ferramentas que os capacitarão a resolver problemas de forma criativa, trabalhar a inovação, trabalhar em equipe, entre outros, tornando-os protagonistas na escola e em sua comunidade.

Ao todo, 12 escolas irão receber os programas que beneficiarão mais de 1.000 alunos do ensino fundamental. O alunos do 7º ano vão receber o programa “Nossa Nação”, por meio da metodologia proposta, o programa visa preparar os alunos para o mercado global, apresentando as mudanças tecnológicas, introduzindo os conceitos de empreendedorismo e discutindo as necessidades de recursos e habilidades para os negócios e para o indivíduo.

Para os alunos do 8º ano, o programa desenvolvido será o “Conectado com o amanhã”, que irá possibilitar aos alunos uma reflexão sobre seu futuro, preparação e perspectivas de carreiras e informações sobre quais as competências comportamentais exigidas pelo mercado de trabalho.

Os voluntários devem ter curso superior ou estar matriculado em uma universidade, demonstrar habilidade para cultivar bons relacionamentos interpessoais, principalmente com os adolescentes, e estar disponível para atuar no programa no período matutino ou vespertino. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 deste mês por e-mail inox.fundacao@aperam.com ou pelo telefone (31) 3849.1101. Depois de inscritos, os voluntários serão capacitados e certificados de horas doadas para atuar nos programas.

JUNIOR ACHIEVEMENT

Como uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens de todo o mundo, a Junior Achievement capacita os alunos pelo método Aprender-fazendo, pioneiro em educação financeira, preparação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Seu lema é abrir caminhos para empregabilidade e geração de renda.