ASSOCIAÇÃO AJUDÔU INICIA PROJETO EM CINCO CIDADES

O Ministério do Esporte autorizou o início do Projeto Ajudôu VIII nas cidades de Periquito, Naque, Belo Oriente, Antônio Dias e Contagem. O projeto contempla 500 crianças e adolescentes da rede pública de ensino com aulas de judô gratuitas, sendo 100 em cada município.

Segundo o coordenador geral Ajudôu, Júlio César Lana Jaques, “manter um trabalho desse nível requer muita responsabilidade e compromisso com as instituições envolvidas”. Ele explica ainda que todo ano projetos são elaborados e é preciso captar recursos e prestar contas ao Ministério do Esporte e aos patrocinadores. “O trabalho é muito, mas é isso que nos motiva, pois anualmente provamos que o incentivo ao esporte é um excelente mecanismo para a complementação escolar”, completou.

“Proporcionar acesso ao esporte para crianças e adolescentes é investir no desenvolvimento humano de forma assertiva. O Esporte é instrumento de transformação social que contribui na formação de personalidade dos cidadãos. Para o Instituto Cenibra, parcerias como essa consolidam a excelência do Nosso Olhar Social; um olhar que integra e aproxima pessoas por um mundo melhor” avalia Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.

O Projeto Ajudôu ano VIII é desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil – OSC, De Peito Aberto Incentivo a Cultura, Esporte e Lazer de Belo Horizonte, através da Lei Federal de incentivo ao Esporte e tem o patrocínio da Cenibra, Grupo Materdei e D’Granel.