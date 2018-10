AUDIÊNCIA PÚBLICA DEFINE MEMBROS DO FME DE IPATINGA

A Secretaria de Educação de Ipatinga realizou na noite desta quarta-feira (3), a I Audiência Pública voltada para a implantação do Fórum Municipal de Educação (FME). Mais de 300 pessoas estiveram presentes no evento, que aconteceu na Escola Municipal Padre Bertollo, no bairro Cidade Nobre. Na ocasião, foram escolhidos nove representantes e suplentes dos segmentos que vão compor o Fórum.

Estavam representados na audiência líderes da sociedade civil, diversos segmentos da Educação Escolar, poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e membros do Conselho de Municipal de Educação.

O Fórum Municipal de Educação foi instituído no dia 28 de agosto de 2015, por meio da Lei Municipal nº 3.491. Contudo, somente agora começa a avançar para a concretização de metas. Ele tem a função de acompanhar a política educacional local, através de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, zelando pela implementação de suas deliberações. Ainda, é seu papel promover as articulações necessárias dos correspondentes do Fórum de Educação do Município com o Estado e a União. Ele é composto por 32 membros e suplentes dos órgãos públicos e da sociedade civil, com atuação na melhoria da educação, representados por seis segmentos.

A diretora do Departamento Pedagógico, Adriana da Silveira Nogueira e Silva, ressaltou a importância de todos somarem esforços para a melhoria do ensino local. “O evento superou as expectativas. Todos os participantes estão bastante envolvidos e preocupados em garantir uma educação de qualidade para o município”, disse.

A secretária de Educação, Eva Sônia Rodrigues Silva também ficou satisfeita com os resultados obtidos na audiência. “Conseguimos alcançar o que projetamos, que era a formação do Fórum com representantes de todos os segmentos. E também realizamos uma avaliação das metas, que foram traçadas dentro do Plano Municipal de Educação. Graças ao empenho do nosso prefeito e de todos os outros envolvidos nós conseguimos constituir o Fórum de Educação que irá monitorar o plano educacional”, completou a secretária.

INTEGRANTES E NOMEAÇÕES

Integram o Fórum os representantes do poder Executivo, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Fazenda e Procuradoria-Geral, entre outras. Ainda, estão representados o Ministério Público e o Judiciário; a sociedade civil organizada, por meio de Conselhos Municipais; a comunidade escolar (incluindo as escolas municipais, estaduais, equipes diretivas, pais, alunos, servidores) e representantes de escolas particulares, mais o Sind-UTE – Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação.

Após a eleição dos nomes que comporão o Fórum, as nomeações serão formalizadas por decreto do chefe do Poder Executivo e então serão iniciadas as atividades.

Entre as atribuições do Fórum estão planejar e realizar encontros públicos para ampliar o debate sobre a educação; acompanhar, junto à Câmara Municipal, a tramitação de projetos legislativos relativos à política municipal de Educação; propor políticas para implementação das metas do Plano Municipal de Educação e outras ações pertinentes.

Confira os nomes dos eleitos:

Segmento da Educação Escolar – Antônio Ubirajara Patrício, Joerson Eustáquio Gomes, Maria Aparecida Martins Pereira, Elma Lopes Souza Guidine, Gláucio Alves de Souza, Maurício Mayrink e Vilma Lígia Pereira.

Segmento dos Setores da Sociedade Civil – Isabela Araújo Fioravante e Elizane Aparecida de Andrade Luna.