BLITZ EDUCATIVA INICIA CAMPANHA CIDADE LIMPA EM TIMÓTEO

Uma blitz educativa realizada na avenida Alexandre Torquetti, no bairro Alegre, na manhã desta quarta-feira (31), reforçou as várias ações da Prefeitura de Timóteo para manter a cidade limpa. A blitz contou com a presença do prefeito Douglas Willkys, secretários e equipe de servidores municipais, e teve também o apoio da Polícia Militar.

Denominada “Praticar cidadania é fazer a sua parte”, a iniciativa distribuiu panfletos informativos, sacolas de lixo para veículos e fixação de cartazes em repartições e espaços públicos, ônibus, entre outros.

LIMPEZA PÚBLICA

A atual gestão da Prefeitura de Timóteo redefiniu alguns padrões para tornar a limpeza pública mais eficaz e eficiente. Uma nova rota de coleta de lixo foi estabelecida para os bairros e o distrito de Cachoeira do Vale. No caso do Centro Norte e do Centro Sul, a coleta é feita diariamente.

Para reforçar o trabalho de coleta, a empresa Vina que é a concessionária do serviço de limpeza, vai disponibilizar em diversos pontos da cidade, contêineres para receber o lixo doméstico residencial e comercial.

Outro ponto é o descarte irregular de entulho e galhos de árvores. Para fazer valer a Lei municipal 3.457, de 22 de dezembro de 2015, a atual administração está conscientizando os moradores a não jogar entulhos e galhadas em vias públicas.

A lei conhecida como Zero Entulho, prevê a aplicação de multa da ordem de R$ 26,50 por metro cúbico de resíduos sólidos e galhadas dispensados em via pública.

A iniciativa chama a atenção para a prática da cidadania e para o fato de que se cada morador fizer a sua parte a cidade vai ficar mais bonita. Por isso, qualquer reclamação, flagrante ou denúncia de depósito irregular pode ser comunicado por meio do WhatsApp 99499-0084.

A prefeitura está monitorando também alguns pontos e áreas que têm recebido a deposição irregular de entulho, galhadas e demais resíduos. Esses pontos receberão placas proibindo a destinação e alertando para a aplicação de multas.

CAPINA E VARRIÇÃO

A Administração Municipal também regularizou em todo o município a capina e a varrição sistemática em todos os bairros da cidade, serviço que demandava muitas reclamações por parte da população e que era concentrado somente nos principais corredores viários. Uma equipe fixa foi montada para percorrer a cidade fazendo esse serviço.