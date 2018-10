BOLSONARO ELEITO: O BRASIL É VERDE AMARELO

O candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL) é o novo presidente do Brasil. Ele venceu o segundo turno das eleições deste domingo (28), com 55,54 % de votos (55.205.660). O candidato do PT, Fernando Haddad recebeu 44,46 % dos votos (44.193.573).

As eleições marcaram o início de uma nova fase da República. A maioria dos eleitores brasileiros promoveram uma ruptura do sistema político tradicional e expôs a força das mídias sociais na formação de opinião. Institutos de pesquisas e grande veículos de comunicação que assumiram posições partidárias ganharam descrédito da opinião pública. Enfim, o pleito dará início ao processo de mudança do sistema instituído e o novo presidente deverá dar prosseguimento às reformas necessárias nas áreas trabalhistas, da previdência, tributária e política. Seu grande desafio será pacificar o povo brasileiro, dividido nos últimos anos por discursos partidários e ideológicos.

QUEM É BOLSONARO

O Jair Messias Bolsonaro, nascido em 21 de março de 1955, é capitão da reserva do Exército brasileiro. Deputado federal desde 1991, exerce no momento o seu sétimo mandato, eleito pelo Partido Progressista (PP). Atualmente, integra o Partido Social Liberal (PSL).

Formado na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977, serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Sua projeção nacional ocorreu em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja criticando salários de oficiais militares. Por sua atitude foi preso disciplinarmente por 15 dias, período em que recebeu cartas de apoio de colegas do exército. Julgado pela Justiça Militar foi absolvido dois anos depois.

Em 1988, foi transferido para a reserva com a patente de capitão, para concorrer à Câmara Municipal do Rio de Janeiro naquele ano. Foi eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão, partido que hoje está extinto. Em 1990, candidatou-se a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro foi o candidato mais votado, com apoio de 6% do eleitorado fluminense (464 mil votos), sendo reeleito por seis vezes.

A CANDIDATURA

Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à Presidência do Brasil em março de 2016 pelo Partido Social Cristão. Em janeiro deste ano, no entanto, anunciou sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL), o nono partido político de sua carreira desde que foi eleito vereador em 1988. Há três meses lançou a campanha presidencial, com o general aposentado Hamilton Mourão como seu vice na chapa, defendendo os valores tradicionais da família brasileira.

No dia 6 de setembro último, em plena campanha eleitoral, em Juiz de Fora, sofreu um atentado à faca, desferido pelo militante político do PSOL, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, natural de Montes Claros. Até o momento, o crime não foi totalmente esclarecido pela Polícia Federal, responsável pelas investigações.

ZEMA É O NOVO GOVERNADOR MINEIRO

O empresário Romeu Zema, com 71,60% dos votos foi confirmado pelas urnas como o novo governador de Minas Gerais. Ele venceu o senador Antônio Anastasia que registrou 28,43% dos votos. Romeu Zema é natural de Araxá e tem 53 anos.

O grande desafio de Zema será reconstruir a economia e a máquina administrativa do Estado. Após uma desastrada gestão do atual governador Fernando Pimentel (PT), terceiro colocado na votação do primeiro turno das eleições deste ano. O seu vice será o economista Fernando Brant (PSB), ex-secretário de Estado da Cultura e ex-presidente da Cenibra, com grande experiência em gestão nos meios político e empresarial.