COLUNA WILLIAM SALIBA – 08/10/2018

BOLSONARO, MATEMATICAMENTE, JÁ ESTÁ ELEITO NO 2º TURNO

Se considerarmos o primeiro turno das eleições deste ano, independente da coalização dos candidatos da esquerda, Jair Bolsonaro com os 49.275.360 votos obtidos se elege presidente da República. Façam as contas: Fernando Haddad (31.341.840), Ciro Gomes (13.344.074), Marina Silva (1.069.538), Guilherme Boulos (617.115) e Vera Lúcia (55.759) somados dão o total de apenas 46.428.326. Ou seja, Bolsonaro sem qualquer transferência de votos de eleitores de outros candidatos, apresenta ainda quase 3 milhões de votos a seu favor.

ANTIGO REDUTO

Por outro lado, em Ipatinga, Jair Bolsonaro (PSL) liderou a votação para presidência da República, com 66,32% dos votos, em um reduto eleitoral até há alguns anos dominado pelo PT. Haddad, o candidato petista, obteve apenas 15,52% dos votos, seguido de Ciro, com 9,06%.

DEBATES

Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), se enfrentam em seis debates na TV ao longo deste mês. Confira o calendário: 11/10 – Band, 14/10 – TV Gazeta, 15/10 – RedeTV!, 17/10 – SBT, 21/10 – Record e 26/10 – Rede Globo.

SURPRESA

Contrariando as pesquisas, em toda Minas Gerais Romeu Zema, do partido Novo, conquistou 42,7% dos votos e disputará o segundo turno contra Antonio Anastasia (PSDB), que somou somente 29% da preferência dos eleitores. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), que obteve pouco mais de 23% dos votos, volta para casa e passa a enfrentar as acusações por corrupção nos tribunais, sem os privilégios do cargo atual.

APOIO A ZEMA

Nas eleições deste domingo (7), Ipatinga teve grande peso na liderança do empresário Romeu Zema, em sua corrida para o Governo de Minas. Na cidade, o candidato obteve 51,63% contra 26,61% de Anastasia e 16,60% de Pimentel.

LEGISLATIVO

Com os resultados de ontem, a Região Metropolitana do Vale do Aço passará a contar com dois representantes na Câmara dos Deputados: Alê Silva (PSL), com 48.043 votos; e Hercílio Coelho Diniz (MDB), 120.489. Já Leonardo Quintão, depois de várias legislaturas, não foi reeleito. Para a Assembleia Legislativa de Minas, o Vale do Aço reelegeu Celinho do Sinttrocel (PCdoB), com 35.840 votos; e Rosângela Reis (Podemos), com 40.040.

CHIMARRÃO

Os mineiros disseram “tchau” à ex-presidente Dilma Rousseff, que não conseguiu se eleger para o Senado por Minas Gerais. Dilma, que apesar de mineira adotou o Rio Grande do Sul como Estado, vai tomar chimarrão longe das terras das alterosas e transferir de volta o seu título de eleitor para Porto Alegre. Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) serão os novos senadores mineiros.

REBAIXADOS

Os atuais senadores, o mineiro Aécio Neves (PSDB) e a paranaense Gleise Hoffman (PT), ambos acusados por corrupção, foram rebaixados. Conseguiram se eleger como deputados federais e continuam, portanto, com a imunidade parlamentar.

CAVALOS

Os cavalos e suas charretes foram aposentados pelas urnas eletrônicas, na eleição de ontem, em Petrópolis. Além de votarem para cargos públicos, os eleitores da ‘cidade imperial’ também votaram em um plebiscito, que decidiu sobre o uso ou não de charretes de tração animal para atividades turísticas na cidade. Em Petrópolis agora, como em outras localidades fluminenses – como a Ilha de Paquetá – as charretes de tração animal serão substituídas por elétricas, tipo carros de golfe.

TWITTER

As conversas no Twitter sobre o dia de votação do primeiro turno das #Eleições2018 somaram 10 milhões de tweets no mundo, segundo levantamento da plataforma feito de 0h00 a 22h10 deste domingo (7). Durante o período, Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) foi o candidato mais mencionado no Twitter, seguido por Ciro Gomes (@cirogomes), Fernando Haddad (@Haddad_Fernando), João Amoêdo (@joaoamoedonovo) e Cabo Daciolo (@CaboDaciolo). Já os temas mais comentados em tweets sobre as #Eleições2018 foram pela ordem segurança. corrupção, educação, direitos civis, economia e saúde.

***