BOLSONARO PODE SE ELEGER NO PRIMEIRO TURNO

O candidato Jair Bolsonaro, reúne grandes chances de eleger-se presidente da República já no primeiro turno, neste domingo (7). Isso seria possível, por exemplo, se todos os eleitores de Marina Silva, Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo) e Álvaro Dias (Podemos) transferissem seus votos para o deputado do PSL. Bolsonaro depende dessa migração, porque a taxa de votos brancos e nulos já caiu para 8% (próximo do patamar histórico) e há apenas 5% de indecisos disponíveis.

***

APERAM E USIMINAS: DESTAQUES NA ABM WEEK

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, abriu ontem (2), em São Paulo, a ABM Week 2018, ressaltando a relevância do evento para a geração de conhecimento e de inovação. Leite é o coordenador geral da ABM Week, que neste ano distribuiu mais de R$100 mil em prêmios e uma viagem internacional.

GENTE DE CASA

Na ABM Week 2018 foram premiados 14 trabalhos, com destaque para as duas siderúrgicas do Vale do Aço. Entre as equipes vencedoras estão a da Aperam South America, com a pesquisa “Mecanismos de encruamento do aço inoxidável duplex UNS S32205 submetido à laminação a morno e recozimento”; e da Usiminas, com o trabalho “A carbonização contínua – Carboval e a cogeração de energia”.

***

ANIVERSARIANTE

A Aperam South America comemora nesta sexta-feira (5), com o seu tradicional baile, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube, os seus 74 anos. A empresa, fundada no período da II Guerra Mundial com o nome de Acesita, é a maior produtora integrada da América Latina, no segmento de aços inoxidáveis, elétricos e carbono especial. Hoje a usina da Aperam, em Timóteo, possui capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano, com um amplo portfólio, destinado a segmentos como automotivo, construção civil, energia, transportes, linha branca, utilidades domésticas e saúde. Desde 2011, a empresa mineira integra o Grupo Aperam composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica, cuja capacidade instalada alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano.

***

DIREITO EMPRESARIAL

Quem acaba de retornar de Salvador é o advogado ipatinguense Alexandre Magno Ferreira Ramalho. Ele participou na capital baiana do 7º Congresso de Direito Empresarial no Estado da Bahia. O simpósio reuniu como conferencistas, grandes nomes do direito internacional e brasileiro, como Fernando de Araújo (Portugal), Paula Forgioni (SP), Ricardo Lupion (RS), Ilene Najjarian (SP), Rodolfo Filho (BA), Marlon Tomazette (DF), Silvia Teixeira (BA), Francisco Satiro (SP), dentre outros. Alexandre atua em Ipatinga nas áreas do direito empresarial, trabalhista, tributário e administrativo.

***

CURTAS

*** A 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço, realizada de 26 a 29 de setembro, no Centro Cultural Usiminas, reuniu cerca de 7 mil pessoas. O evento deste ano alcançou uma marca maior do que a última edição em 2017.

*** A prefeita de Santa Cruz do Escalvado, na Zona da Mata mineira, Sônia Maria Untaler, decretou situação de emergência, devido epidemia de febre maculosa brasileira. A doença provoca infecção por bactérias, decorrentes de picadas de carrapato.

*** No Brasil, a Aperam Serviços e Soluções, que já fornece aço inoxidável para a fabricação dos canudos sustentáveis, tem a expectativa de ampliar este mercado nos próximos anos. O aço austenítico 304 tem sido a melhor opção, uma vez que sua composição química, com maior volume de níquel e cromo, mostra-se ideal para a resistência à corrosão, resultante do contato com os alimentos. Os canudos plásticos, muito utilizados por bares e lanchonetes, estão sendo condenados pelos danos causados ao meio ambiente, devido à sua lenta auto-degradação.

*** Entre os dias 4 de outubro e 2 de novembro, o Ponteio Lar Shopping, em Belo Horizonte, recebe a exposição Da Terra ao Aço: Japão e Minas em laços de amizade e trabalho. A entrada é gratuita. A mostra, que tem o apoio da Nippon Steel Corporation, é realizada em celebração aos 90 anos de fundação do Jornal Estado de Minas, com fotos e matérias exclusivas que contam a história da imigração dos japoneses para as terras mineiras.