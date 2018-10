BOSQUE BEER FESTIVAL ANIMA O PRÓXIMO FIM DE SEMANA EM TIMÓTEO

O bosque da Fundação Aperam Acesita recebe no próximo final de semana, na sexta (19) e no sábado (20), a primeira edição do Bosque Beer Festival. O evento que é voltado para toda a família irá reunir diversas atrações, como shows, food trucks, cervejarias artesanais e espaço kids com monitor gratuito para a criançada.

O evento na sexta (19) irá começar às 17h30, trazendo na programação shows de Lis Eulália e Los Beatos. Já no sábado (20), o evento será às 16h, com os shows de Igor Figueiredo, Capital Urbana e, para fechar a noite, a Banda Carbono 14. A entrada nos dias do evento custará R$5; e crianças abaixo de 10 anos não pagam.

Ainda no sábado, às 13h30, acontecerá um workshop para os apaixonados por cervejas artesanais. O evento, nomeado como “Conhecendo o processo de produção de cerveja artesanal”, irá apresentar ao público o processo introdutório da produção de cerveja, os ingredientes básicos e as etapas de produção. A iniciativa tem como propósito ensinar aos participantes sobre o mercado que vem crescendo a cada dia, se tornando uma boa oportunidade de negócio. O Workshop será ministrado pelo Mestre Cervejeiro, Renato Martins de Carvalho, proprietário da Companhia Cervejeira Bautzen, de Itatiaiuçu – MG. O evento será gratuito, com vagas limitadas. A as inscrições podem ser realizadas por meio do telefone (31) 3849.7744.

CINEMA NO BOSQUE

Na quinta-feira (18), às 19h, terá sessão pipoca de cinema com a exibição do filme Pantera Negra, no bosque da Fundação. A entrada é gratuita e a classificação é de 14 anos. O filme conta a história de T’Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades, estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do Teatro da Fundação Aperam Acesita.