CANDIDATOS FIRMAM APOIO A AGENDA DE CONVERGÊNCIA DO VALE DO AÇO

No intuito de ajudar o eleitor na importante tarefa de escolher bem seu representante no Legislativo estadual e federal no próximo domingo, lideranças que compõem a Agenda de Convergência do Vale do Aço promoveram na noite de segunda-feira (1º), um encontro com 10 candidatos a deputado estadual e 5 candidatos a deputado federal, da região, para apresentação de suas propostas de trabalho.

De forma organizada e democrática cada candidato teve 5 minutos para expor suas ideias e propor apoio as ações da Agenda de Convergência nos eixos estruturadores: infraestrutura, saúde, educação, segurança, competitividade e sustentabilidade. Membro do comitê gestor da Campanha Voto Vale do Aço, Luciano Araújo, conduziu o encontro e explicou a dinâmica aos candidatos e convidados.

“Cada membro da Agenda de Convergência, ouviu de sua base ou diretoria, na última semana, os nomes para deputados federal e estadual. Os nomes mais citados foram convidados a participar conosco desse momento histórico para nossa região”, justificou.

O encontro objetivou a ampliação legítima da quantidade e da qualidade de representantes da região no poder legislativo estadual e federal, reforçando a importância do voto consciente em candidatos ficha limpa e comprometidos a apoiar os projetos prioritários definidos pela Agenda de Convergência.

Conforme apuração, os candidatos mais votados a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa foram: Celinho do Sinttrocel, Daniel Cristiano, Dr. Juliano Nogueira, Gregório da Retífica, Mourão, Luiz Carlos Miranda, Luiz Filho, Rosângela Reis, Wanderson Gandra e Xingozinho. Já na Câmara Federal: Cassinha Carvalho, Hercílio Coelho Diniz, Leonardo Quintão, Roberto Carlos e Sávio Tarso.

Na oportunidade, todos os candidatos assinaram um termo de compromisso com a Agenda de Convergência. “Caso eleitos, esses candidatos terão um compromisso com a Agenda onde cobraremos uma atuação dedicada e de resultados focados no aumento de competitividade e sustentabilidade dos nossos municípios baseado nas propostas de desenvolvimento elencadas coletivamente por lideranças, especialistas e comunidade no Fórum Vale do Aço 2030 – O futuro que queremos”, explicou Araújo.

COMPROMISSO COM O VALE DO AÇO

Mauro Oscar, diretor do Hospital Márcio Cunha e coordenador do eixo de saúde, parabenizou a atuação do comitê gestor da campanha e elogiou o nível das apresentações. “Esse encontro é o primeiro desse porte realizado pela agenda e certamente virão outros nas próximas eleições. A seriedade e imparcialidade com que conduziram o evento, bem como a postura dos candidatos, reflete a importância para o Vale do Aço. Exercício de cidadania e democracia”, pontuou.

Para Eduardo Figueiredo, presidente da OAB Ipatinga, o encontro foi uma grande oportunidade para conhecer um pouco dos candidatos e refletir o processo eleitoral. “Literalmente uma aula de cidadania, falo como cidadão, como membro integrante da Agenda e como político. A semente foi plantada e já está produzindo frutos, despertando a importância de participar da vida política da sua cidade, do seu estado e do seu país, além, claro, de um novo olhar para a política e para os políticos”, disse.

Victor Araújo, presidente da Fiemg Jovem acredita que uma mudança de postura dos eleitores prevalecerão no próximo domingo. “A Fiemg Jovem apoia a iniciativa da Agenda de Convergência e acredita que a mudança que tanto almejamos está na renovação política. Que possamos a partir desse encontro escolher com cautela nossos representantes e que os eleitos se comprometam verdadeiramente com o Vale do Aço e o Estado de Minas”, concluiu.

Informações sobre a campanha Voto Vale do Aço através do site http://www.agendadeconvergenciamg.org.br/valevotar/