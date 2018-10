CAROLINA FERRAZ E OTÁVIO MARTINS APRESENTAM COMÉDIA EM IPATINGA

O público do Vale do Aço poderá conferir mais uma peça do circuito nacional pela Série Espetáculo de Teatro, realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC 177174). No dia 18 de novembro, às 20h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a comédia romântica “Que Tal Nós Dois?”, com Carolina Ferraz e Otávio Martins. A atração integra a programação comemorativa aos 25 anos do Instituto Cultural Usiminas e os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Centro Cultural Usiminas ou site www.eventim.com.br.

Com direção de Isser Korik, a comédia romântica narra a história de um homem (Otávio Martins) e uma mulher (Carolina Ferraz), ambos casados e com família, que se conhecem numa convenção. Embalados pelo clima de confraternização, e depois de beberem alguns drinks, eles acabam passando a noite juntos. No dia seguinte acordam em quarto de hotel e, sem nenhuma intimidade, decidem não mais repetir o encontro amoroso. Mas no ano seguinte, novamente nesta convenção, eles se reencontram e passam a noite juntos, estabelecendo um relacionamento. A peça se desenvolve ano após ano, mostrando os reencontros e as mudanças na vida de cada um, o que reflete no relacionamento deles.

Serviço:

18/11

Que Tal Nós Dois?

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Duração: 1h20

Horário: 20h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia)

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier)

Mais informações: (31) 3822-3031