CASAS DE TEMPORADA: OS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR

O verão começa em breve e muitas famílias já dão início à organização de programação das férias do final do ano. É comum que irmãos e primos, com suas respectivas famílias, acabem alugando imóveis por temporada para que juntos, todos festejem os feriados do final do ano.

Como quase tudo neste país, no entanto, é preciso ter bastante cuidado na hora de alugar um imóvel com segurança. Mesmo aqueles grupos que já costumam ficar nos lugares de sempre, com donos de confiança, devem prestar atenção em alguns itens de segurança.

Em primeiro lugar está o site onde você vai começar a procurar o imóvel desejado. É muito complicado escolher através de aplicativos genéricos, como o OLX, por exemplo. Não existe absolutamente nenhuma segurança de que o vendedor seja confiável.

A melhor escolha é sempre por quem trabalha exclusivamente com aluguel e venda de imóveis, que seja conhecido pelo mercado, onde você possa ver o comentário de outros clientes que já trabalharam com eles e possa ter a segurança de que o imóvel não será oferecido a mais de um inquilino.

Muitas vezes, o proprietário nem fica sabendo que a sua casa está sendo oferecida a estranhos. Procure sites comprometidos que trabalhem com seriedade, ajudem a avaliar seu imóvel e a levar informação sobre as tendências do setor de aluguéis e vendas de casas.

O programa Fantástico, da TV Globo, já mostrou reportagens sobre o assunto, que quase sempre ocorre em cidades praianas, em casas grandes, com piscina, justamente aquelas que possuem um valor mais elevado para o consumidor. Oferecem imóveis que, muitas vezes, nem existem. Pegam fotos na internet e oferecem casas imaginárias.

Escolha o local de sua preferência com calma, de preferência com bastante antecedência. Procure se certificar que o imóvel existe através do Google Maps, veja se ele já foi alugado outras vezes, procure o telefone do proprietário, se estiver disponível. E se tiver um amigo na localidade, peça que ele vá conhecer o lugar.

É muito importante ter estes cuidados preventivos, ou o que poderia ser um momento de lazer e descanso vai acabar em muita frustração, estresse e pode até parar até na delegacia de polícia, pra tentar reaver o dinheiro gasto. Mas nada de desanimar! Começando a pesquisa da maneira correta, tomando todas as precauções, as férias vão ser um grande sucesso!