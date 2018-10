CBF ENQUADRA GLOBO. JOGOS NOTURNOS PASSARÃO PARA ÀS 21H30

Uma antiga reivindicação dos clubes de futebol brasileiros e das torcidas será implementada no próximo ano à contragosto da Rede Globo. Os jogos do Brasileirão terão início no horário máximo das 21h30 em 2019.

Segundo matéria publicada por Cosme Rímoli no portal R7, a Globo sempre manipulou ao seu gosto o horário das partidas de futebol, que sempre eram encaixadas depois das novelas da emissora. Ano que vem será diferente devido ao conflito entre a Globo e CBF, que comprou a briga do seu ex-diretor Marco Polo del Nero. Del Nero, que está banido do futebol pela Fifa mas, segundo Rímoli, continua a comandar a CBF através de seu indicado Rogério Caboclo.

VELHA DISPUTA

Segundo site GPS Pesquisa, a Rede Globo tem sofrido nas mãos de Del Nero. Desde que assumiu o comando da entidade, em 2015, Nero tem dito que iria mudar o horário dos jogos para as 21h30. A Globo fez pressão para derrubar Del Nero e com isto perdeu a prioridade que tinha na cobertura dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia.