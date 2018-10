CEFET APRESENTA PROPOSTA PARA PLANO DE MOBILIDADE EM TIMÓTEO

O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, se reuniu na manhã desta quinta-feira (25), com uma equipe de técnicos na Fundação Cefet-MG, em Belo Horizonte, para conhecer a proposta de construção de um Plano de Mobilidade para o município. Esta é a segunda vez que o prefeito se reúne na Fundação Cefet. No encontro desta quinta-feira, que serviu para apresentar a proposta de trabalho, Douglas estava acompanhado do secretário de Fazenda, Anderson Lopes.

O Plano de Mobilidade é um instrumento para orientar as políticas públicas e os investimentos em mobilidade urbana, sejam obras ou serviços. Trata-se de um instrumento de ação governamental que dará condição ao processo de desenvolvimento urbano do município.

O estudo prevê a elaboração de um diagnóstico do sistema de transporte coletivo municipal e a revisão de estudos anteriores; a reestruturação da rede de transporte coletivo; a construção de um plano cicloviário; a criação de um plano de mobilidade do município e a orientação e qualificação da equipe da prefeitura.

CICLOVIÁRIO

Já o Plano Cicloviário tem por finalidade incentivar o uso de bicicletas na cidade e cujo enfoque levará em consideração as necessidades reais dos ciclistas, a sua segurança e a infraestrutura viária.

“Precisamos planejar Timóteo com uma visão de futuro, somente com um diagnóstico preciso e com um plano de ação de curto, médio e longo prazo é que vamos conseguir avançar em áreas específicas da nossa cidade”, pontuou Douglas Willkys.