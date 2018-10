CEMITÉRIOS DE IPATINGA SE PROGRAMAM PARA O DIA DE FINADOS

Os três cemitérios de Ipatinga se preparam para participar das tradicionais programações do Dia de Finados. No Cemitério Parque Senhora da Paz, no bairro Veneza II, o maior da cidade, os preparativos já começaram. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), o local já conta com equipes de trabalho para limpeza e poda de gramas, pintura de meios-fios e obras de jardinagem.

Na sexta-feira haverá cultos e missas nos três cemitérios de Ipatinga que estarão abertos a partir das 7h para visitação. Os cemitérios do bairro Bom Jardim e distrito de Barra Alegre haverá missa às 8h. No Cemitério Parque Senhora da Paz, às 9h acontece uma missa preparada pela Paróquia Cristo Rei. Às 11h, culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e às 13h será o culto da Congregação Aliança Espírita de Ipatinga. Já às 16h, todos os párocos se reúnem para uma missa.

SEGURANÇA E TRÂNSITO

A orientação da Prefeitura de Ipatinga é que a queima de velas seja feita nos locais preparados para esta finalidade, como os veleiros. Com o previsível aumento do fluxo de pessoas, a administração municipal pede a colaboração de todos os visitantes para que evitem estacionar carros em frente às entradas principais.