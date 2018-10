CENIBRA PARTICIPA DE EVENTO ACADÊMICO

O Programa de Inovação na Educação em Engenharia promoveu, de 20 a 22 de setembro, o Ruptura, evento organizado por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que visa romper com as convenções de empreendedorismo tradicionais, buscando novas formas de envolver as pessoas. Estruturada em palestras, oficinas, desafios e mentorias, esta edição, que teve como tema ‘Qual o nosso futuro?’, propôs uma reflexão crítica sobre as formas habituais de empreendedorismo e a necessidade de aprofundar a dimensão social e colaborativa da atividade.

O especialista em Meio Ambiente da Cenibra, Sebastião Tomas de Carvalho, apresentou no evento a palestra “Como Empreender no dia a dia de uma grande empresa – Resolvendo problema de forma criativa”. Após breve apresentação de sua evolução na empresa na construção de soluções, Tomas apresentou as iniciativas além-fronteira, de parceria com a sociedade no sentido de promover recuperação e preservação ambiental com visão de sustentabilidade. Dentre as iniciativas estão: proteção de nascentes e a subsolagem de áreas de pastagem de produtores rurais. “Nosso futuro depende de ações efetivas no presente. É preciso pensar fora da caixa e se necessário transformar a caixa para adequá-la aos novos pensamentos”, comenta Tomás.

Durante a palestra, Tomas propôs aos participantes uma quebra de paradigmas no que diz respeito ao manejo dos recursos naturais, os padrões de desenvolvimento, a estrutura de responsabilização social e o papel da iniciativa privada, dos poder público e da sociedade civil organizada. Além de apresentar a sinergia da Cenibra nas ações de preservação ambiental em áreas próprias e juntamente com as comunidades em áreas públicas e também de produtores rurais, reforçou a criatividade em garantir progresso com proteção ambiental, mantendo viva uma rica biodiversidade. Quando Tomas abordou o investimento social corporativo praticado pela Cenibra, por meio de seu Instituto, ficou evidente o sucesso e o potencial de uma gestão integrada de território, com foco em melhoria continua e harmonia. “É fundamental acreditar no potencial de transformação das pessoas e possibilitar a integração das ideias pelo bem comum; assim construímos verdadeiramente um mundo melhor” avalia.

Uma realização da UFMG, o Ruptura é inspirado no bootcamp da Universidade de Berkeley, referência mundial em inovação e empreendedorismo, o evento tem palestras e cases que abordam os principais pontos do percurso de um projeto – da ideia ao mercado –, além de dinâmicas e feira de startups. De acordo com os organizadores, o evento tem o objetivo de conscientizar universitários sobre sua capacidade de identificar e resolver problemas da sociedade.