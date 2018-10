CHUVA E VENTOS FORTES ARRANCAM ÁRVORES EM IPATINGA

As chuvas que caíram no final de semana, acompanhadas de fortes ventos, provocaram a queda de árvores e suspensão do fornecimento de energia elétrica em diversos bairros de Ipatinga. Os locais mais afetados foram as avenidas Fernando de Noronha e Gaspar Lemos, no Bom Retiro; a avenida Pedro Linhares, nos dois sentidos, próximo ao Shopping do Vale; a Estrada das Lavadeiras e o Centro Comercial do Cariru. Além disso, foram registradas as quedas de um telhado na rua Esporinha e do muro do cemitério, ambos no bairro Bom Jardim. Apesar dos transtornos, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Municipal não registraram nenhuma ocorrência grave.

Mais que a precipitação pluviométrica, as fortes rajadas de ventos localizadas, que chegaram a 80 km/hora, além das descargas atmosféricas, é que resultaram em maiores danos, segundo informações da Defesa Civil de Ipatinga. O volume de água de chuva no sábado (27) foi de 20 milímetros e no domingo (28), 10 milímetros.

Historicamente, no decorrer do mês de outubro as pancadas de chuvas se tornam mais frequentes, demarcando na segunda quinzena o início do período chuvoso. Nesta semana, segundo o monitoramento pluviométrico que vem sendo realizado pela Defesa Civil, estão previstos 12 mm de chuva na sexta-feira (02), a partir do período da tarde, adentrando a noite. Até lá, a previsão é de sol com algumas nuvens.

SUPRESSÃO DE ÁRVORES FRÁGEIS

Com objetivo de substituir espécies de árvores inadequadas à área urbana ou que ofereçam riscos à população e a equipamentos públicos, a Prefeitura de Ipatinga realiza atualmente, no município, um censo arbóreo.

Somente no perímetro urbano da BR-381, próximo ao Shopping do Vale, biólogos identificaram dezenas de árvores de espécies inadequadas. Contudo, a substituição é feita paulatinamente e depende da autorização dos órgãos ambientais.