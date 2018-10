CIRCUITO VALE DO AÇO DE JUDÔ ACONTECE NESTE SÁBADO NA USIPA

Neste sábado (20), a partir das 9h, a Usipa promove a 2ª Etapa do Circuito Vale do Aço de Judô. A competição será realizada nos tatames do Ginásio Tokinaka Takahashi na Usipa e vai contar com a participação de 150 atletas, dos naipes Masculino e Feminino, de oito clubes de Minas Gerais (cinco de Ipatinga, um de Governador Valadares, um de Timóteo e um de Itabira).

A Usipa participa com 43 atletas de várias categorias. “Nossas grandes apostas são os atletas Laura Viana (Sub-13 – Pesado), Lurdes Maria Bonfim (Sub-18 – Meio Leve) e Pedro Salles Abrantes (Sub-18 – Leve). Recentemente, a judoca Laura Viana conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro Sub-13, sendo a única mineira a conquistar um lugar no pódio”, destaca o coordenador de Judô, Hevilmar Rocha.

A solenidade de abertura está marcada para as 9h, seguida de lutas das categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Master. O Circuito Vale do Aço é considerado um dos principais responsáveis pela difusão do Judô na região desde o ano 2000, data da primeira edição. A entrada é franca.