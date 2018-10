COCAIS PROMOVE 57ª FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

A Comunidade de São José dos Cocais realiza neste final de semana a 57º Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira do Cocais de Cima, em Coronel Fabriciano. Os festejos começam neste sábado (20), a partir das 17h, com alvorada, café comunitário, levantamento da bandeira e celebração e encerram na tarde deste domingo (21), com procissão e coração do Rei e Rainha da festa.

O evento é realizado pelos festeiros Vinícius, Eliane, Robervaldo e Fernanda da Comunidade de São José dos Cocais com apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. A festa é parte da tradição das comunidades do Cocais de Cima e também o de Baixo. O rei e a rainha que serão coroados neste final de semana foram apresentados em setembro, no festejo, em homenagem a padroeira, realizado comunidade vizinha de Santa Vitória dos Cocais (Cocais de Baixo).

O evento também é uma oportunidade para visitantes conheceram os atrativos naturais e hospitalidade das comunidades do Cocais. Quem optar por participar dos dois dias de festa, conta com programas de hospedagem domiciliar, como o Cama e Café, e visitas guiadas de grupos para vivenciar a Serra dos Cocais.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado | 20 de Outubro

17h – Alvorada

17h30 – Café

18h – Momento Mariano

18h30 – Levantamento da Bandeira

19h – Celebração Diácono Marcelo

20h30 – Jantar Comunitário

21h30 – Batuque

22h30 – Festeja da Corte

Domingo | 21 de Outubro

6h – Alvorada

7h – Café comunitário

9h – Missa

10h – Cortejo

11h – Trança das Fitas

12h – Almoço

15h30 – Troca das Coroas

16h – Encerramento