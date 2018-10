COLUNA WILLIAM SALIBA – 15/10/2018

USIMINAS CONSTRUIRÁ NOVO GASÔMETRO EM DOIS ANOS

O novo gasômetro da Usina de Ipatinga, em substituição ao que explodiu recentemente, deverá estar pronto em dois anos. A informação foi dada pelo presidente da Usiminas, Sérgio Leite, no almoço-palestra da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE-Minas Gerais), em Belo Horizonte. No momento, a siderúrgica está realizando a destruição do que restou e a retirada dos escombros. Em razão disso, a Usiminas não está recuperando o gás da aciaria, que vem sendo queimado. Para manter a plena carga de produção, a companhia aumentou o consumo de gás natural.

***

QUALIDADE DE VIDA

Os terapeutas William Argolo Saliba e Jaqueline Rocha, da Flor e Ser Terapias Naturais, irão ministrar em Ipatinga, o curso “Como Melhorar a sua Qualidade de Vida Utilizando Terapias Naturais”. O workshop irá abordar técnicas de massoterapia para tratar a depressão e a crise de ansiedade; práticas de automassagem facial que relaxam o rosto, rejuvenesce a pele, acalma a agitação mental; e os benefícios da utilização de remédios homeopáticos e de florais no alívio de doenças físicas, emocionais e mentais. O curso será realizado no Hotel Domus, no Bairro Cidade Nobre, no próximo dia 3 de novembro, de 13 às 18h. Mais informações pelo WhatsApp (31) 98600-3599. Inscrições podem ser feitas através do site: https://www.sympla.com.br/como-melhorar-sua-qualidade-de-vida-utilizando-as-terapias-naturais__379549.

***

NOITE DE HOMENAGENS

A Associação Comercial/CDL de Coronel Fabriciano realiza nesta sexta-feira (19), a partir das 20h, no Hotel Metropolitano, o evento Noite de Homenagens. Serão homenageados o Empresário do Ano Elias José Sales Filho e a Empresária Destaque Ângela Maria Carvalho. Serão também contemplados com a Comenda Padre de Man, entre outros, os empresários Antônio Souza Penna, William Rosado Reis, Darcy Franco, Guilherme Tell, Antônio Araújo, Antônio Eugênio Fernandes, Ruarinho Martins, Roberto Carlos Oliveira, Ivair Andrade, Jorge Damasceno Junior e Marco Tuilio Lamounier Alves. Todos já ocuparam a presidência da entidade.

***

ACEITAÇÃO

Administrar uma doença complexa como o câncer pode ser menos difícil se houver aceitação e compaixão. Foi essa a principal ideia defendida pelo psicólogo Leonardo Morelli em palestra proferida como parte da programação do Outubro Rosa em Ipatinga. O evento foi promovido pelo Grupo Se Toque, no Teatro Zélia Olguin, no Bairro Cariru.

***

CURTAS

O engenheiro da Radix, Lucas Oliveira, participará da Semana de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento promoverá palestras de profissionais do mercado de trabalho, workshops para estudantes conhecerem mais as áreas de atuação do curso e as possibilidades do mercado. Durante sua palestra, Oliveira discutirá melhoria de processos, planejamento e gestão de produção, comentando um pouco dos projetos em que já atuou na Radix que estão relacionados ao tema. A apresentação gratuita será nesta quarta-feira (17), às 19h, no na Escola de Engenharia UFMG, no campus Pampulha.

Usiminas deve anunciar seus resultados do trimestre no próximo dia 26, data em que se comemora os 56 anos de operação da empresa.

Nesta terça-feira (16), o Hospital Márcio Cunha receberá a visita dos palhaços do Instituto HAHAHA, organização não governamental (ONG) sem fins lucrativos, formada por artistas, gestores culturais e profissionais da saúde. Com o patrocínio da Usiminas e parceria com o Instituo Cultural Usiminas, o Expresso HAHAHA – programa que leva as atrações do instituto para o interior do Estado – estacionará em Ipatinga para trazer saúde por meio do riso, provocar reflexões, humanizar as relações e o olhar mais amplo no ambiente hospitalar.

BAILE DA APERAM

A coluna publica hoje a cobertura fotográfica do Baile dos 74 Anos da Aperam South America. A festa foi realizada no ultimo dia 5, na sede campestre do Acesita Esporte Clube, em Timóteo.