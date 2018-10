COMO CONHECER SUA EMPRESA E DEFINIR QUAIS OS MELHORES MECANISMOS DE INOVAÇÕES

Quando se trata de conhecer sua empresa para definir as melhores inovações, o primeiro passo é o planejamento estratégico.

Para fazer um bom planejamento estratégico você precisa estabelecer suas metas e objetivos, assim como conhecer suas limitações e o seu lugar no mercado.

Conhecer as limitações da sua empresa, em cada estágio de desenvolvimento, pode garantir que você não se meta em uma enrrascada. Toda empresa que hoje já está estabelecida e gerando lucros, passou pela fase inicial de crescimento,e essa talvez seja a fase mais importante para garantir o futuro do seu negócio.

ANOTE TUDO

O primeiro passo é escrever quais são os objetivos e quais caminhos devem ser seguidos para alcançá-los. Isso diminui os riscos e permite que você tenha maior controle.

O planejamento vai demonstrar se a estrutura do seu negócio é ou não viável, considerando o mercado, a sua estratégia, às operações e a gestão financeira. Com o plano estratégico em mãos, o gestor pode antecipar os erros e conhecer os pontos positivos e os pontos negativos do seu negócio. Isso fará com que sua empresa se estabeleça no mercado com mais segurança e credibilidade.

CONHECER O MERCADO

Analisar qual o lugar que o seu negócio ocupa no mercado é um importante passo para conhecer sua empresa. Saber quem são os seus clientes, os concorrentes, quais os produtos e serviços que serão oferecidos é muito importante em um planejamento de negócios.

Sem clientes não há empresa que se mantenha no mercado, não é mesmo? Conhecer o seu público alvo é fundamental. Você deve conhecer o seu cliente e o que ele espera do seu serviço. Essas informações vão permitir saber se sua empresa está indo na direção certa.

CUIDADO COM MARCA

Depois de traçar o perfil do seu cliente em potencial, é importante pensar como o seu produto ou serviço será visto pelo mercado, principalmente se ele será visto como um bom investimento quanto a custo-benefício.

Essas informações sobre o mercado irão, mais uma vez, permitir saber se a sua estratégia de negócio é viável e estabelecer quais as inovações necessárias para conquistar de vez o mercado. Seja através da fidelização de clientes por meio do bom serviço oferecido, por promoções, cartões fidelidades, ou um bom plano de marketing.

Essas são as primeiras etapas de amadurecimento do seu negócio, para continuar conhecendo sua empresa e traçando a melhor estratégia de planejamento, o próximo passo é saber qual a melhor maneira de executar essas definições, elaborando um plano operacional e financeiro.

O PLANO OPERACIONAL

Permitirá que o empresário estime qual a capacidade produtiva da sua empresa ou qual o número de clientes que ele consegue atender em um mês, traçando quantos funcionários serão necessários, em cada área, para alcançar as metas estabelecidas.

O PLANO FINANCEIRO

Vai permitir descobrir se o seu negócio é financeiramente viável. O empreendedor vai te noção do quanto é necessário investir para consolidar sua empresa. Você deve definir quais as estimativas dos custos iniciais, as despesas e receitas, capital de giro e fluxo de caixa e lucros.

Tendo passado por todas essas etapas, você vai conhecer sua empresa e conseguirá definir quais as melhores inovações para dar um gás no seu negócio. Se você chega a conclusão de que sua empresa precisa inovar em estreitar laços com os clientes e conquistar novos potenciais compradores, você pode inovar em uma estratégia de marketing digital por exemplo.

Saiba como o bom uso do marketing digital pode aumentar o faturamento da sua empresa.

Se o seu negócio vai bem mas você quer trazer novidades para os seus clientes, profissionais e investidores, você pode apostar em inovações tecnológicas como um site mais interativo ou um aplicativo personalizado, ou então uma plataforma digital para facilita a comunicação entre clientes e funcionários.

Se você diagnosticou que a sua empresa apresenta problemas na questão do planejamento financeiro, você deve ter cautela para definir qual a melhor inovação para o seu negócio, garantindo que essa novidade trará benefícios e não mais uma despesa.

Se você quer alavancar sua vendas, temos algumas dicas de estratégias que você pode conferir aqui.

Lembre-se, conhecer a sua empresa é o primeiro passo a ser dado antes de investir e inovar. O mercado oferece diversas plataformas de inovações, mas o mais importante antes de fazer uma inovações no seu negócio é definir qual a melhor opção para a sua empresa. Aquilo que deu certo na empresa do seu amigo, não terá necessariamente o mesmo resultado na sua empresa.