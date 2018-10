CONECTA VALE DO AÇO DISCUTE GESTÃO DE PESSOAS, INOVAÇÃO E SEGURANÇA

A Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com a Aperam, ArcelorMittal Monlevade, Cenibra e Usiminas promoverão na próxima quinta-feira (25), a partir das 8h30, no Centro Integrado Sesi-Senai-Fiemg, em Ipatinga, o Conecta Vale do Aço – União de Forças.

O evento promete reunir em 8 horas destinadas ao conhecimento, profissionais das áreas de RH, Tecnologia e Segurança no Trabalho para discutir temas que impactam nos processos, competitividade e sustentabilidade das indústrias.

A programação terá início às 8h30 com o credenciamento; às 9h o presidente da Fiemg Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, fará a abertura do evento, em seguida o público assistirá a palestra “Liderança 4.0 Agentes de Transformação”, com Luís Cláudio Lopes, Gerente de Educação Empresarial da Fiemg.

Às 10h30, Paula Harraca, Gerente Geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal, ministrará a palestra “Como um gigante do aço faz para inovar”. Logo após, o público acompanhará uma mesa redonda composta pelo Gerente Geral de Inovação e Novos Negócios da Arcelor Mittal, Rodrigo Carazoli; a Gerente Corporativo de Governança e Sistema de Gestão da Usiminas, Ericka de Paula Menegaz; a Gerente Executiva de Automação e Infraestrutura da Aperam, Ivana Silva e o Gerente de Tecnologia da Informação da Cenibra, Ronaldo Ribeiro com “Os desafios da Inovação na Indústria e como romper barreiras”.

Dando sequência à programação, às 15h20, Fábio Veras, PhD | Advisor Estratégico em Cultura da Inovação, fala sobre a “A era da inovação como cultura organizacional” e para finalizar, os diretores industriais das âncoras abordarão “Como construir o futuro, agora, através da Inovação, Educação e Talentos”.

Para Flaviano Gaggiato a expectativa é a melhor possível. “O Conecta é fruto de um trabalho conjunto do grupo técnico de RH formado no Conselho Estratégico da Fiemg. Tenho certeza que o evento proporcionará uma nova visão aos participantes acerca da troca de melhores práticas, experiências e controle das diversas atividades e tarefas de um processo produtivo utilizando a tecnologia e a inovação a favor da indústria” disse.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições e Programação completa no Sympla através do link https://www.sympla.com.br/conecta-vale-do-aco—uniao-de-forcas__360189?token=eb86143a8bcfe80401f095f102ff2c7f

Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br