CONTÉM CULTURA DE IPABA PROMOVE SESSÃO ESPECIAL NO DIA DA CRIANÇA

O Contém Cultura de Ipaba realiza no dia 12 de outubro (Dia da Criança), uma sessão especial dedicada aos baixinhos. Nessa data, será exibido o musical Vamos Brincar – Palavra Cantada. Apresentada por Sandra Peres, Paulo Tatit e por músicos convidados, a obra traz composições como Sopa, Fome Come, Duelo de Mágicos e Ciranda, dentre outras. Conforme a proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro, a exibição do espetáculo traduz um pouco do muito compromisso que o projeto tem com a valorização da cultura, da educação do público infantil. “Premiada e elogiada pela crítica, Palavra Cantada dá um destaque importante aos ritmos e aos instrumentos brasileiros. Sem dúvida, esse trabalho marca um capítulo importante da história das produções dedicadas às crianças”, sublinha Luciana.

Além das atrações cinematográficas deste mês, o Contém Cultura promoverá uma oficina de Hip Hop, no dia 13, às 15h. O evento será seguido por um Torneio de Truco. “Com essas ações, diversificamos nossa programação cultural e atraímos mais público para o Contém Cultura, um espaço que já vem sendo utilizado por outras iniciativas culturais além do cinema”, comenta Luciana Profiro.

Em relação aos gêneros dos filmes programados para o mês de outubro, a proponente do Contém Cultura destaca que mantém várias opções. “Drama, comédia, aventura, fantasia, documentário, além do já citado musical, integram nosso programa, mais uma ação que busca contemplar pessoas de todas as idades e gostos diversos”.

FILMES

Amanhã, dia 3 de outubro, às 18h30, será exibido o filme Somos tão jovens, biografia sobre a juventude do cantor Renato Russo, da banda Legião Urbana. Outra biografia, Senna, sobre a vida do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, entra em cena no dia 5, às 18h30. Os Farofeiros será a atração do dia 6, às 17h. A comédia traz histórias sobre quatro famílias de classe média baixa que decidem ir à praia e acabam encontrando problemas durante sua estadia por lá. O drama, Reza a lenda, será exibido no dia 10, às 18h30, trazendo Ara, líder de um bando de motoqueiros armados que acredita em uma antiga lenda capaz de devolver justiça e liberdade ao povo da região onde vivem. Santa Terezinha, o documentário sobre Thérèse de Lisieux, freira carmelita descalça, será projetado no dia 17, às 18h30. Às 18h30 do dia 19, o Contém Cultura apresentará Um homem só, drama sobre Arnaldo, que busca de forma inusitada de se safar da tristeza na qual vive mergulhado. Malasartes e o duelo com a morte, um filme de fantasia e aventura, estará na tela da sala de cinema de Ipaba no dia 20, às 17h. O filme é protagonizado por Pedro, que não resiste a um rabo de saia, mesmo apaixonado por Áurea.

Três amigos tentam juntos descobrir onde acaba a juventude e começa a vida adulta, encontrando-se diariamente para dividir experiências. Esse é o enredo de Amores urbanos, drama-comédia que será exibido no dia 24, às 18h30. Para o dia 26, às 18h430, está agendada a exibição de O Rastro, sobre o misterioso desaparecimento de uma paciente de um hospital onde João é um médico escolhido para remover doentes de um hospital prestes a ser desativado. Linda de morrer vai pra telona no dia 27, às 17h. A comédia fala de uma famosa cirurgiã plástica que inventa a cura para a celulite, mas morre após aplicar a fórmula em si mesma. Ela recorre a um médium para tentar impedir que o produto seja lançado por seu ganancioso sócio. Com Adágio Sostenuto, no dia 31, o Contém encerra sua programação de outubro. O drama será exibido às 18h30, propondo reflexões sobre o vazio, o mistério e a transcendência que envolvem a vida humana.

O Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Os ingressos para todas as sessões são gratuitos e podem ser retirados na Secretaria de Educação de Ipaba. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Quanto às inscrições para a Oficina de Hip Hop, elas poderão ser feitas diretamente com Jeremias Santos, agente cultural do Contém Cultura.