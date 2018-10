CORRIDA DO AÇO: INSCRITOS DEVEM RETIRAR O KIT NO DIA 25

A 1ª Corrida do Aço será neste sábado (27), e os corredores seguem nos preparativos para as provas de 5 km (que também pode ser realizada em caminhada) e 10 km, com largada no bairro Bom Retiro e percurso dentro da Usina de Ipatinga. Serão mais de 3.200 pessoas de toda a comunidade do Vale do Aço participando da atividade.

Todos os inscritos devem retirar a camisa oficial, número de corredor e o chip de cronometragem exclusivamente nesta quinta-feira (25), de 11h às 20h, no Centro Cultural Usiminas. Para a retirada dos itens, os participantes deverão entregar a doação de uma lata ou pacote de leite em pó ou um pacote de fralda infantil (tamanho M ou G). Os itens arrecadados serão revertidos para instituições sociais da região do Vale do Aço.

A organização da prova recebe ainda inscrições para a fila de espera, que poderá ser atendida após a retirada dos materiais dos corredores já confirmados, de acordo com possíveis desistências. Importante lembrar que as pessoas que não retirarem o kit no dia 25 terão sua inscrição automaticamente cancelada. Somente os corredores com número de inscrição poderão acessar a área de largada.

PROGRAMAÇÃO

A concentração para a prova começa às 7h na arena montada na avenida Pero Vaz de Caminha, no Bom Retiro, em frente ao Jabaquara Esporte Clube. A largada dos 10 km será às 8h30, os 5 km na sequência, às 8h40, pontualmente. Os corredores farão parte do percurso na avenida para acesso à área interna da Usiminas, com destaque para passagem pela avenida Cinco, a principal dentro da área industrial, e no entorno da Lagoa da Anta (10 Km), o reservatório de água da Usina. A cerimônia de premiação dos vencedores será realizada às 10h30.

Na arena da prova os corredores poderão ter acesso a diversos serviços oferecidos pelo Usisaúde como aferição de pressão arterial, medição de índice de massa corporal, pesagem, massagem e ainda uma praça de alimentação com food trucks.

TRÂNSITO

A organização da corrida espera que mais de 5 mil pessoas passem pelo local, entre corredores, comunidade e espectadores. A recomendação para os participantes é que cheguem mais cedo para não perderem a largada e terem acesso à área de estacionamento reservada no Jabaquara Esporte Clube. Durante o evento, a avenida Pero Vaz de Caminha, no Bom Retiro, terá o trânsito interditado a partir da esquina com a rua Tomé de Souza até a portaria 3 da Usiminas.

A 1ª Corrida do Aço é promovida pela pelo Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), em parceria com a Pace 3 Eventos Esportivos e tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O evento também conta com apoio do Instituto Cultural Usiminas, da Fundação São Francisco Xavier, Usisaúde e da Prefeitura de Ipatinga.