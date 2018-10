CORRIDA DO AÇO MOVIMENTA O SÁBADO EM IPATINGA

A Corrida do Aço, realizada no sábado (27) em Ipatinga, reuniu mais de 3 mil pessoas, entre empregados da Usiminas, familiares e comunidade. O evento integra as ações de aniversário de 56 anos de operação da Usiminas e empolgou ainda mais os participantes em função do trajeto ter passado dentro da área industrial da empresa.

Além do estímulo ao bem-estar e à qualidade de vida, a corrida também teve foco social. No momento da retirada do kit, os corredores doaram leite em pó ou fralda descartável para entidades assistenciais da região. Com a ação, foram arrecadas mais de 2 mil latas de leite em pó e 590 pacotes de fraldas descartáveis.

“Viemos participar da Corrida para ajudar as instituições a arrecadarem doações. Aproveitamos para conhecer a Usina e praticar atividade física no fim de semana. Esta iniciativa une o útil ao agradável: ajuda as entidades que precisam, promove lazer e integração na comunidade”, afirmou o morador do bairro Novo Cruzeiro, Marcio Antônio de Carvalho.

OS VENCEDORES

Os grandes vencedores da Corrida do Aço na prova dos 5 km foram Zilá Matias do Amaral (categoria Feminino) e Victor Emanuel Lana (Categoria Masculino). Na prova dos 10 km os campeões foram Ivanilda Calixto (Feminino) e Marcos Ricardo Lima (Masculino).

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, participou da prova dos 5 km e falou do momento especial da empresa: “Corrida representa integração, alegria, vida, e foi muito bacana ver no semblante de cada pessoa a alegria de participar deste momento especial para a Usiminas e Vale do Aço, pois celebramos os 56 anos de operação da nossa empresa. Também é motivo de orgulho para todos nós os resultados do último trimestre que foram os melhores dos últimos 8 anos. A Corrida do Aço celebra a vida desta cidade de gente feliz”, enfatizou Leite.

A Corrida do Aço foi uma promoção do Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), em parceria com a Pace 3 Eventos Esportivos, e teve patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

O evento contou também com do apoio do Instituto Cultural Usiminas, da Fundação São Francisco Xavier, Usisaúde e da Prefeitura de Ipatinga.