CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO EM SAÚDE É ABERTO EM IPATINGA

Com apoio da atual gestão municipal, o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Ipatinga, que funciona anexo à Escola Municipal Padre Cícero de Castro, no bairro Bom Retiro, volta a oferecer cursos gratuitos, atendendo a demandas importantes em diversas áreas do ensino acadêmico. A unidade estava praticamente paralisada há quatro anos, sem cumprir as suas funções.

O sistema UAB é um programa articulador entre o governo federal e entes federativos que apoiam instituições públicas de ensino superior a oferecerem cursos de nível superior e pós-graduação por meio do uso da modalidade de educação à distância (EAD). Tem como proposta formar gestores, professores e profissionais da educação em temas e conteúdos que perpassam a educação, tais como diversidade, gestão, direitos humanos, educação inclusiva, educação ambiental, saúde e escola, dentre outros.

Nesta segunda-feira (29), foi iniciado o Curso de Especialização Gestão em Saúde, atendendo a uma turma de 40 profissionais da área. A maior parte são enfermeiros e técnicos em enfermagem, que corresponde a 70% das inscrições. Para que se tenha uma ideia do interesse despertado pela capacitação, nada menos que 1.836 pessoas da região e diversas outras cidades se inscreveram para concorrer às quatro dezenas de vagas disponíveis.

Supervisionado pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), o curso também é aberto a profissionais de Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, com 18 meses de duração. A maior parte do conteúdo é aplicada a distância, mas há três encontros presenciais, sendo mais dois nos meses de março e abril de 2019.

Para março do ano que vem estão previstos mais quatro cursos de especialização, contemplando as áreas de Administração, Matemática, Geografia e Pedagogia. Resta definir a forma como se dará o processo seletivo, se por meio de Vestibular ou via notas do Enem, informa a Secretaria Municipal de Educação.

OPORTUNIDADES

Conforme o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, “o governo municipal está determinado a priorizar o ensino acadêmico gratuito de forma bastante incisiva, e a especialização está inserida neste contexto, porque dita a elevação do nível de qualidade dos profissionais, oportunizando crescimento e reconhecimento a pessoas que não têm como bancar os altos custos dos cursos mesmo na rede federal, em função da necessidade de deslocamento para outros centros”. Ele lembrou que a Administração também está incrementando as visitas guiadas de alunos da rede municipal ao campus avançado do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), para que conheçam com mais detalhes a estrutura de cursos técnicos e superiores gratuitos oferecida no local pelo município e direcionada especialmente aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.