DEFESA CIVIL DE IPATINGA ORIENTA POPULAÇÃO PARA PERÍODO DE CHUVAS

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Defesa Civil do município, ligada à Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), iniciou na última sexta-feira (5), nos semáforos e escolas do município, panfletagem com o objetivo de orientar e alertar a população da cidade, sobre a possibilidade de enchentes no período chuvoso, e também deixar quem mora em encostas, a observar qualquer rachadura, barulho de quebra na residência, para comunicar imediatamente a Defesa Civil, que já está de plantão atendendo urgências e emergências 24 horas. A panfletagem será feita pelo menos uma vez por semana, nos próximos 30 dias.

O secretário da pasta, Amador Francisco da Silva Neto, vem acompanhando de perto o trabalho de toda equipe. “Agora que o Conselho da Civil (Condec), foi reativado, estamos ainda mais estruturados para que possamos atender bem todas as demandas do setor”.

Amador aproveita para pedir aos moradores da cidade, atenção especial com as calhas, verificando sempre se elas estão desobstruídas, e de forma alguma fazer o cultivo de bananeiras em encostas, pois as mesmas acumulam muita água, o que deixa o solo ainda mais encharcado, aumentando o risco de queda de barreiras. “Outro ponto importante, é não efetuar cortes de árvores, sem antes consultar a Defesa Civil”, acrescenta o secretário.

CLIMATEMPO

A Defesa Civil de Ipatinga, tem uma parceria com o professor Ruibran dos Reis, meteorologista que mantém o site Climatempo e tem estado em permanente contato com a Prefeitura de Ipatinga.