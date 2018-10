DOCENTE DO UNILESTE LANÇA LIVRO INFANTIL

O docente do curso de Comunicação Social do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), Rodrigo Cristiano Alves, lançará o livro infantil “Por que o cabelo da princesa foi passear?” amanhã (06), às 10h, na Livraria Uni Duni Lê, em Ipatinga. O livro conta a história de Lara, uma princesa à frente de seu tempo que vive em um reino imaginário e descobre que está com câncer. O desenrolar da história apresenta como se deu o processo de descoberta, tratamento e desdobramentos familiares e sociais após a notícia.

Rodrigo conta que a ideia de escrever o livro surgiu a partir de uma experiência com sua filha. “Em 2016, minha filha tinha cinco anos e assistiu a uma reportagem sobre a ala oncológica infantil de um hospital e me perguntou por que as crianças eram carecas. Então, para lhe explicar melhor sobre a doença com uma linguagem lúdica e leve, resolvi escrevê-lo”, conta.

De acordo com ele, a escrita da obra exigiu muito cuidado e suavidade. “Para mim, foi uma experiência muito desafiadora porque eu tinha que escrever sobre um tema tão delicado de forma lúdica e que não omitisse a verdade. Ao mesmo tempo, a leitura precisa agradável e acessível para as crianças, e por isso, o livro é repleto de metáforas que tratam do assunto de forma leve”, apontou.

O exemplar foi editado e produzido pela editora Editorial 25, com ilustrações do artista paulista Leonardo Malavazzi. Os interessados já podem adquiri-lo na livraria Uni Duni Lê, localizada no Cidade Nobre, ou entrando em contato com a editora por meio de solicitação para o e-mail editorial25@editorial25.com.br.