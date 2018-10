‘ENTRE GRADES E SONHOS’ REALIZA IIº ENCONTRO DE CORAIS

Acontece no próximo dia 10 de outubro no Centro Cultural Usiminas, o IIº Encontro de Corais Beneficentes – Entre Grades e Sonhos. O projeto é desenvolvido pela Rede Colaborativa de Voluntariado do Vale do Aço e nasceu em 2017 durante as reuniões preparatórias do Dia V, por um grupo de pessoas e instituições engajadas no movimento e realizadores de ações sociais na comunidade.

Imbuídos do espírito de sensibilizar a sociedade, fortalecer e buscar novas parcerias para a realização de ações que promovam a discussão sobre a condição de humanização e ressocialização das mulheres privadas de liberdade, diversos corais da região foram convidados para o lançamento do projeto no ano de 2017. Com o Iº Encontro de Corais Beneficentes, foi possível fazer doação de produtos de higiene pessoal para atendimento às demandas das presas. A novidade esse ano, de acordo com os organizadores, é a participação de uma orquestra de cordas (violino) com alunos da rede municipal de ensino, o E. M. Cantar, projeto realizado pela Prefeitura Municipal de Ipatinga, em parceria com a Escola de Música TOM.

Participam do IIº Encontro, os corais da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), do Unileste – Gente Nossa e Vencedores com Cristo, da Assembléia de Deus de Timóteo. Um documentário feito pelo jornalista Wellington Silveira com os recuperandos da Apac Timóteo será exibido durante o concerto.

O Comitê Entre Grades e Sonhos – o resgate é possível, atua durante todo o ano com postos de coleta de material de higiene pessoal – principalmente absorventes higiênicos-, visitas ao presídio, reuniões com a comunidade e propõe soluções, em parceria com diversas entidades, visando sensibilizar e unir todos no mesmo propósito. O comitê é representado pelo Lions Clube, Rotary Clube, Fiemg Regional Vale do Aço, Programa Mãos que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, OAB Seccional de Ipatinga, Unicev Capelania, Associação Missão Ômega (AMO), Conselho de Segurança Pública – Conseps, Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga, MGS – Movimento dos Gays Lésbicas e Simpatizantes e voluntários da Comunidade.

A produção do IIº Encontro de Corais Beneficentes – Entre Grades e Sonhos conta com o apoio do Instituto Cultural Usiminas, que também assina o projeto.

Vale destacar que o evento terá entrada gratuita e os ingressos deverão ser retirados, antecipadamente, na bilheteria do teatro. Por ser beneficente, os organizadores solicitam aos convidados levarem no dia do evento, produtos de higiene pessoal para serem entregues às detentas do Ceresp Ipatinga.

Informações: 31 98608-3104