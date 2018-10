ESPETÁCULO INFANTIL GRATUITO NO TEATRO DO CENTRO CULTURAL USIMINAS

Um espetáculo cheio de música e surpresas espera pela garotada no Festival da Criança. Nesta quinta-feira (4), tem “Mundo JoJoba Show”, com sessão gratuita para comunidade, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

O espetáculo encenado pela Cia. Lunática, de Mariana, convida o público a fazer uma viagem cheia de música, histórias e personagens. Tudo começa quanto JoJoba chega na cidade trazendo em sua bagagem musicas dançantes e brincantes, criando curiosidade, confusão e muita animação. Daí para lá, o Mundo JoJoba entra no ar e tudo mundo vai se conectar.

O Festival da Criança tem patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A realização é de Marilda Lyra, com produção de Claudinei de Souza.

Serviço:

4/10

Mundo Jojoba Show

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria