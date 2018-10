EXPO USIPA INICIA VENDA DE ESTANDES PARA 2019

Estão abertas as vendas de estandes para a 31ª Expo Usipa, uma das maiores feiras de negócios das áreas industrial, comercial e de prestação de serviços de Minas Gerais. A próxima edição será realizada entre os dias 24 e 26 de julho de 2019 e já conta com 40% dos estandes reservados.

A organização da Expo Usipa prioriza os expositores de anos anteriores antes de abrir a venda de estandes para novas empresas. Assim que a 30ª edição foi encerrada, pelo menos 50 empresas garantiram cerca de 70 estandes para 2019.

Para o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, as reservas de estandes já realizadas são frutos do sucesso do evento. “O mercado sinalizou melhoras em 2018 e muitas empresas aproveitaram a oportunidade para mostrar o que têm de melhor na Expo Usipa. Acreditamos que os desafios da economia para 2019 também motivem os expositores a buscar o fortalecimento da rede de contatos e a negociar com grandes empresas no nosso Encontro de Negócios”, aposta Sanzio.

ESPAÇO COMERCIAL SERÁ AMPLIADO EM 2019

Uma das novidades apresentadas na 30ª Expo Usipa, o Espaço Comercial, será ampliado em 2019. “A demanda por uma área voltada para o comércio é antiga. Para celebrar os 30 anos da Expo Usipa, trouxemos esta inovação para contemplar os mais variados tipos de comércio e empresas de prestação de serviços. Ficamos surpresos com o sucesso da nova área e nem conseguimos atender todos os interessados. Por isso, para 2019, uma das novidades da Expo Usipa será a ampliação da área comercial e de prestação de serviços”, antecipa a gerente Administrativa da Usipa, Luiza Elizabete Andrade.

14º ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Um dos grandes diferenciais da Expo Usipa é o Encontro de Negócios, um momento de reuniões entre os expositores e empresas demandantes realizado dentro da Usipa, durante o dia. No Encontro de Negócios, os expositores têm a oportunidade de apresentar produtos e serviços diretamente para compradores das empresas demandantes.

Em 2018, foram realizadas mais de 1 mil reuniões entre os expositores e as demandantes Aperam, ArcelorMittal, Bemisa, Cenibra, Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec. Para a consultora Técnica da FlowVAL, Mariana Soares, o trabalho que a Expo Usipa faz em benefício dos expositores é fantástico. “É como se Encontro de Negócios transformasse o braço dos expositores num braço longo, capaz de alcançar o contato e a oportunidade de uma apresentação com grandes indústrias”, avalia Mariana.

As empresas interessadas em participar da 31ª Expo Usipa, apresentando seus produtos e serviços ao mercado e ao público, podem garantir o estande pela Central de Vendas. Mais informações pelo telefone (31) 3801-4351 ou contato@expousipa.com