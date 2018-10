EXPOSIÇÃO FAZ HOMENAGEM AOS 56 ANOS DA USIMINAS

A Estação Memória “Zeza Souto”, localizada no Centro de Ipatinga, abre mais uma exposição de artes nesta quarta-feira (10). A mostra “Usiminas 56 anos” faz uma homenagem ao aniversário da siderúrgica, comemorado no dia 26 de outubro. A abertura da exposição para o público será a partir de 9h30 e a visitação é gratuita. O evento cultural é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel).

Serão centenas de imagens expostas, que contam toda a trajetória de concepção e implantação da Usiminas em Ipatinga até os dias de hoje, além da galeria de fotos com todos os presidentes da siderúrgica. O acervo é do colecionador e escritor José Augusto de Moraes. A mostra também traz um banner gigante do Grêmio Cultural Recreativo Escola de Samba (GCRES) Okolofé, que irá homenagear a Usiminas no desfile carnavalesco de 2019.

PERSONAGENS DA HISTÓRIA

Durante a abertura da exposição, o escritor José Augusto de Moraes fará a entrega de alguns exemplares do seu último livro, “Personagens da História de Ipatinga”, publicado este ano, e que contém 324 depoimentos de pioneiros com narrativas sobre histórias da cidade e da Usiminas.

“A Usiminas vive um bom momento em vários níveis, sendo reconhecida internacionalmente pelos números positivos que vem conquistando e sendo refletidos em todos os segmentos da empresa, desde a produção, passando pela qualidade, com certificações de eficiência. Além disso, a empresa vem numa linha ascendente de recuperação após uma forte crise econômica que traz inúmeros benefícios diretos para Ipatinga, com reflexos em todo Vale do Aço”, disse o prefeito Nardyello Rocha.

A mostra fica aberta até o fim do mês, de 8h às18h, na Estação Memória, na rua Belo Horizonte, 272, no Centro de Ipatinga.