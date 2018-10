FABIANO CAMBOTA EM CARTAZ NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A atração deste fim de semana no Centro Cultural Usiminas é o comediante Fabiano Cambota, que apresenta neste sábado (20), às 20h, o stand up “Viver Envelhece”, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Neste quarto show solo de sua carreira, o humorista vai divertir a plateia com toda versatilidade e talento que lhe é tão peculiar ao contar histórias inéditas, desde a famigerada convivência com seu pai “grosso” até fatos contemporâneos vividos a partir da sua mudança para a capital paulista.

O show ainda tem músicas de sua autoria, gravadas pela banda Pedra Letícia, da qual é vocalista. A apresentação garante mais de uma hora de risadas. Além de sua reconhecida atuação na TV aberta, o comediante é apresentador do programa “A Culpa é do Cabral”, dividindo o programa com os comediantes Thiago Ventura, Rafael Portugal, Nando Viana e Rodrigo Marques, sucesso no canal a cabo Comedy Central, dedicado ao humor. Com uma carreira repleta de êxitos, Cambota se apresenta regularmente nos melhores festivais de comédia do país como Risadaria, Curitiba Comedy Club, entre outros.

Serviço:

20/10

Fabiano Cambota – Stand-up Comedy: Viver envelhece

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Vendas de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 30 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier).

Mais informações: 31.3822.3031