FABRICIANO CADASTRA CURRÍCULOS PARA VAGAS EM OBRAS PÚBLICAS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, abriu nesta semana um cadastro de currículos para vagas de pedreiro de acabamento/azulejista. As oportunidades são para atuar na construção das 788 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em andamento nos bairros Contente e São Vicente.

Os interessados devem residir em Coronel Fabriciano e ter experiência comprovada em carteira. O cadastro de currículos deve ser feito pessoalmente pelo interessado na sede da Secretaria de Desenvolvimento, situada à rua Dr. Querubino, 342, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e deve prosseguir até semana que vem. A previsão de contratação dos selecionados é para final deste ano.

A iniciativa integra um novo projeto da administração municipal para fomentar a geração de empego e renda na cidade. Trata-se do “Banco de Currículos”, que está cadastrando profissionais em diversas áreas, ao mesmo tempo em que busca parcerias para captar, divulgar e, se possível, preencher vagas em aberto nas empresas da cidade e região. Por enquanto, o cadastro é feito pessoalmente pelo candidato junto à Secretaria e conforme a oferta de vagas pelas empresas parceiras. Em breve, o cadastro será disponibilizado no site institucional da Prefeitura de Fabriciano.

“O munícipe cadastra o seu currículo, sem custo algum, e mantém seus dados atualizados. Esses currículos ficam disponíveis num banco de dados seguro da Prefeitura para as empresas consultarem e contratarem, se for o caso, quando o perfil for compatível com a vaga ofertada. Também vamos identificar e divulgar oportunidade de cursos, oficinas e palestras voltados a qualificação profissional”, explica o secretário de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Homero Quinete.

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

O sistema de Banco de Currículos da Prefeitura vai cruzar os dados do trabalhador com os requisitos das vagas ofertadas. Serão encaminhados os dados compatíveis com o perfil buscado pela empresa. No entanto, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento responsável pelo novo serviço, deixa claro que o processo de seleção e a contratação de profissionais ficam a cargo da empresa de acordo com a sua demanda. “Assim como o Sine, a Prefeitura funcionará como uma facilitadora, ao cadastrar e organizar os dados de quem busca oportunidade de emprego e as vagas ofertadas pelo mercado”, reforça o secretário.

Serviço:

Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura.

Endereço: rua Dr. Querubino, 342, no Centro.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

Mais informações: 3846-7739 | 3842-2543.