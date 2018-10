FABRICIANO COMEMORA DIA DO SERVIDOR COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público Municipal. Em Fabriciano, a Prefeitura preparou uma programação especial para a categoria. Na segunda-feira (29), após o expediente administrativo, está programado um coquetel com música ao vivo, palestra motivacional, homenagens e sorteio de brindes. Na terça-feira (30), a programação será voltada para os inativos: eles tomarão um café da manhã com o prefeito Marcos Vinicius, e serão homenageados pelos serviços prestados à população fabricianense.

A programação festiva integra as políticas de valorização da categoria, implantada pela atual administração. As ações, desenvolvidas ao longo do ano, contemplam desde a saúde e bem estar do funcionalismo público, com a ginástica laboral realizada duas vezes por semana em todas as secretarias, até programas de capacitação permanente como a Escola de Governo que já qualificou mais de 500 profissionais nas áreas como contabilidade, tesouraria, orçamento, licitação, compras e contratos etc. Ambos os programas serão ampliados, como antecipa o prefeito Marcos Vinicius.

“Na programação especial voltada à categoria, lançaremos oficialmente o Escola de Governo, que em 2019, estará com uma extensa agenda de cursos gratuitos conforme a área de atuação e interesse do servidor. A partir de novembro, também vamos estender a ginástica laboral para o horário da tarde, contemplando os funcionários que fazem a carga horária de 6 horas”, resumiu o prefeito. Marcos Vinicius anuncia também que a categoria terá um ponto facultativo no dia 16 de novembro (sexta-feira), depois do feriado da Proclamação da República, para marcar o dia dedicado ao funcionalismo público.

O chefe do Executivo destaca ainda que o município mantém os salários em dia, com pagamento até o último dia útil do mês trabalhado; e enquanto 90% das prefeituras enfrentam problemas de caixa para os compromissos de fim de ano, Fabriciano já quitou a primeira parcela do 13º salário. “O servidor é o nosso principal patrimônio, responsável por fazer a máquina funcionar, sem ele não há atendimento ao público. Portanto, o nosso governo prima valorização da categoria, com o diálogo permanente e garantia de todos os seus direitos, como o pagamento dos salários em dia, mesmo diante da crise financeira agravada pelo atraso de repasses obrigatórios por parte do governo do Estado”, pontua o prefeito.

AMBIENTE DE TRABALHO

As obras para adequação, ampliação e modernização dos prédios públicos também integram as políticas públicas de valorização do servidor. Destaque para duas grandes frentes em andamento na cidade: a reforma completa antigo prédio da “Fundação”, no bairro Bom Jesus, e ampliação do Paço Municipal, que inclui a reconstrução da torre inacabada, há mais de 13 anos sob a ação do tempo, e a construção de um prédio, com cinco andares, acessibilidade e vestiário para os servidores.

“Nos dois casos vamos aproveitar estruturas já existiam, mas estavam abandonadas e sofrendo depreciação do tempo e depredações, para recuperar e modernizar os prédios públicos. Com a reforma e ampliação do prédio e mudança das secretarias, a Prefeitura economizar quase R$ 1,7 milhão por ano em alugueis, além de melhorar a logística dada às localizações privilegiadas, garantindo melhores condições de trabalho para os nossos funcionários e qualidade de atendimento ao cidadão”, completa o prefeito.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dia do Servidor Público

Segunda-feira | 29 de Outubro

Salão de Eventos do Hotel Metropolitano, às 18h.

Dia do Servidor Público Aposentado

Terça-feira | 30 de Outubro

Salão de Eventos do Hotel Metropolitano, às 9h.

Ponto Facultativo e Feriados em novembro

Sexta-feira | 2 de Novembro (Feriado de Finados)

Quinta-feira | 15 de Novembro (Dia da Proclamação da República)

Sexta-feira | 16 de Novembro (Dia do Servidor – Ponto Facultativo)