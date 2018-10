FABRICIANO COMEMORA DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, realiza nesta terça-feira (16), uma ação para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. O evento será na Praça da Estação, de 8h às 12h, e terá como objetivo ressaltar a importância da alimentação saudável como forma de prevenção a saúde.

As equipes de nutrição da Secretaria de Governança da Saúde ficarão divididas em tendas abordando diversos assuntos como hábitos alimentares saudáveis, hipertensão, diabetes, obesidade, saúde intestinal, entre outros. Os profissionais do Programa Mexa-se também estarão presentes e desenvolverão circuitos de atividades físicas para quem quiser se exercitar.

O Centro Especializado em Emagrecimento e Estética (Emagrecentro) será outro apoiador do evento e disponibilizará brindes, além de dar dicas para quem deseja emagrecer.

A Referência Técnica de Nutrição, Katia Mafra, afirma que uma das formas de melhorar a alimentação é estimular o consumo de alimentos naturais. “O próprio Guia Alimentar da População Brasileira, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, já faz essa preconização do consumo dos alimentos in natura respeitando a cultura alimentar e a regionalização dos alimentos. Esse é o foco do nosso cuidado. É necessário valorizar mais o que é nosso, da nossa cultura, e utilizar menos industrializados”, afirma.

Quem passar pelo local poderá fazer a pesagem do Programa Bolsa Família, aferir pressão e glicemia capilar com profissionais da Atenção Básica, ter orientações da saúde bucal com a equipe da odontologia e também poderá levar muda de plantas frutíferas para casa.