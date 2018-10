FABRICIANO DIVULGA AÇÕES VOLTADAS PARA O OUTUBRO ROSA

Ao longo do mês de outubro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) terão uma programação própria com ações voltadas para o “Outubro Rosa”. As Unidades farão palestras, mutirões de preventivo e dias da beleza. Os exames de mamografia estão disponíveis, mas a paciente deve passar pela avaliação de um ginecologista e deve se encaixar na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde que são para mulheres com idade acima de 50 anos.

Durante todo o ano, Fabriciano realiza ações de promoção à saúde da mulher como, por exemplo, o oferecimento dos preventivos noturnos, realizados uma vez por mês em todas as Unidades para as mulheres, que devido à rotina diária de trabalho, estudo e família, não podem comparecer durante o dia para fazer o procedimento. De janeiro a setembro de 2018, Fabriciano ofereceu 1353 mamografias e 3833 mulheres fizeram o exame de preventivo.

O Outubro Rosa é uma campanha internacional que desenvolve em todo o mundo a mobilização e a conscientização do cuidado, prevenção e diagnóstico do câncer na mama, tratamento e cura. A campanha também oferece informações de apoio às pessoas que enfrentam ou enfrentaram o câncer. Em Coronel Fabriciano, o mês será repleto de ações para orientar a população feminina e alertar sobre a importância de se falar sobre o assunto.

No atendimento primário, o município oferece os exames de preventivos, a solicitação de mamografias, os testes rápidos para detectar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e o acompanhamento do pré-natal habitual. Já no atendimento secundário, as mulheres realizam o tratamento de IST’s, garantem o acompanhamento necessário caso haja alguma anormalidade no resultado do exame preventivo do colo de útero, e as gestantes possuem todo o acompanhamento necessário no pré-natal de alto risco. Para finalizar, no setor terciário, toda a população feminina tem a possibilidade de passar por cirurgias ginecológicas eletivas, realizadas no Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM).

As mulheres de Fabriciano também possuem acompanhamento com médicos generalistas, ginecologistas, enfermeiros, infectologistas, médicos pré-natalistas, enfermeiros obstetras, cirurgião ginecologista e mastologista no Ceps Especialidades.

AGENDA

15/10

No dia 15 de outubro, a partir das 13h, as mulheres da Secretaria Municipal de Saúde receberão homenagens, participarão de palestras sobre estética e terão cursos de automaquiagem. Além disso, duas mulheres de cada UBS serão selecionadas para ganhar um dia de beleza oferecido pelo Instituto de Beleza Bia Gomes.

17/10

Já no dia 17 de outubro, será a vez das mulheres da limpeza urbana da Vina. Todas elas receberão uma homenagem e participarão de um “Dia de Princesa” proporcionado pela Secretaria Municipal de Saúde. O evento, que será realizado entre 7h e 12h, terá atividades físicas oferecidas pelo Programa Mexa-se, cursos de auto maquiagem, sorteios da marca Mary Kay, corte de cabelo e design de sobrancelha oferecido pelo Instituto de beleza Gerusa Santos, coleta de preventivos e uma palestra sobre saúde da mulher, além de disponibilização de testes rápidos para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e aferição de pressão e glicemia capilar oferecidos pela Farmácia Indiana.

18/10 e 24/10

No dia 18, na UBS do bairro Santa Cruz, e no dia 24, na UBS do Centro, a Secretaria de Governança da Saúde fará um evento aberto ao público com várias atividades. As mulheres que passarem por essas Unidades nesta data participarão de palestras, poderão realizar a coleta de preventivos e fazer testes rápidos para detectar IST’s.

AUTOEXAME

O autoexame de mama é uma técnica de prevenção usada na tentativa de identificar estágios iniciais do câncer de mamas. É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama. A orientação atual é que a mulher faça a observação e a auto palpação das mamas sempre que se sentir confortável como, por exemplo, ao tomar banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, sem necessidade de uma técnica específica de autoexame ou de determinado período do mês. A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia, feita anualmente.