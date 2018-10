FAKE NEWS: VOTAR SOMENTE EM UM CANDIDATO NÃO ANULA O VOTO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma nota em que desmente as informações de que, se o eleitor votasse apenas para presidente da República e optasse por votar em branco, para os outros cargos, o voto seria anulado. Segundo a nota do TSE, “a Justiça Eleitoral alerta que os eleitores devem votar em todos os cargos, ainda que anule ou vote em branco. O eleitor pode votar em um candidato, em branco ou nulo para o cargo que quiser, não há nenhuma restrição para isso. Não existe a figura do voto ‘parcial”.

NOTÍCIA FALSA

Uma mensagem sobre esta suposta regra de votação circulou pelo WhatsApp na última semana. O texto compartilhado dizia que, se o eleitor votasse apenas para presidente da República e optasse por votar em branco, para os outros cargos, o voto seria anulado. “Se votar só em presidente, e votar em branco nos outros, o voto é tido como voto parcial. Logo, seu voto é anulado. Só computa voto válido quando o voto é completo”, explicava o texto que foi compartilhado.

O autor da mensagem dizia ainda que teria obtido essa informação após passar por um treinamento na Justiça Eleitoral. “Questionei indignado, mas a instrutora foi bem clara em dizer que não era computado. Logo, vamos ficar espertos”, afirmava o texto. Entretanto, a informação é falsa. Não passa de uma fake-news.