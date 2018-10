FARMÁCIA DE IPATINGA INOVA COM ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Como uma farmácia de manipulação pode inovar e se diferenciar em um segmento tão concorrido? A resposta pode estar na melhoria do atendimento, dos processos e ações que a diferenciem no mercado. Esse foi o desafio da farmacêutica Michele Raspante quando assumiu, em 2004, a Santa Terezinha Farmácia de Manipulação, criada há 20 anos pelos pais, em Ipatinga, no Vale do Aço.

Com pouco recurso para investir em marketing, a empresa passou a adotar ações simples para se aproximar do cliente. Foi assim que, em 2005, a farmácia criou o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico – que pretendia entregar, junto com o produto, informações sobre seu uso e dar orientações com o objetivo de fidelizar o cliente.

Sete anos depois, foi feita uma reforma e ampliação nos laboratórios. Com uma estrutura maior, Michelle buscou o apoio do Sebrae Minas para orientá-la sobre investimento em marketing, mudanças na identidade visual e estratégias inovadoras.

Em 2016 a Farmácia Santa Terezinha passou a ser atendida pelo Programa Agente Local de Inovação (ALI). “O programa era tudo que precisávamos, um acompanhamento com um profissional especializado que nos ajudasse sem nenhum custo”, justifica a farmacêutica.

Em dois anos foram feitas diversas mudanças, inclusive a entrada de um sócio: o marido de Michele, Everton Gomes. Especializado em gestão, ele assumiu a parte gerencial e passou a acompanhar diretamente o trabalho do ALI.

Entre as ações de marketing realizadas pelos empresários está a criação do site da empresa, em 2017, com o apoio do Sebraetec (programa do Sebrae Minas de incentivo à inovação). A empresa também tem investido na divulgação via redes sociais e na criação de um canal exclusivo no YouTube, para divulgar informações úteis para os clientes, novidades da área de saúde, tratamentos e depoimentos médicos. A farmácia também conta com um número exclusivo para contato via WhatsaApp para os clientes.

Para se diferenciar no mercado a empresa inovou com a visita domiciliar. Profissionais vão à casa dos clientes, medem a pressão, a glicemia, fazem o acompanhamento verificando os medicamentos que estão sendo usados, dando orientação sobre dosagem correta, entre outros.

Para Michelle e Everton, o programa ALI os instigou a estarem sempre em busca de melhorias. “A cada visita, o ALI levava uma ferramenta inovadora, uma proposta ou um novo desafio, nos tirando da área de conforto”, explica a farmacêutica.

Os sócios sabem que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas se sentem preparados para seguirem em frente, melhorando processos e buscando a satisfação do cliente. “Aprendemos muito e daremos continuidade ao trabalho. Agora, os próximos passos serão o desenvolvimento de novos projetos de saúde com foco nos clientes, abrir uma filial e ampliar a visita dos médicos nas residências dos clientes”, afirma Michele.