FESTIVAL DE VERÃO VALE DO AÇO 2019 ABRE INSCRIÇÕES

Evento de destaque no calendário cultural do Vale do Aço, o Festival de Verão chega à sua quarta edição em 2019. A iniciativa do Instituto Cultural Usiminas vai promover a circulação de várias atrações artístico-culturais em Ipatinga, de 17 de janeiro a 24 de fevereiro do próximo ano. Os interessados em participar da programação podem enviar as suas propostas de 22 de outubro a 6 de novembro. Nesta edição, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.institutoculturalusiminas.com/festivaldeverao2019, onde o regulamento também está disponível.

O Festival de Verão Vale do Aço 2019 receberá inscrições de atrações variadas como shows, canto coral, espetáculos de dança, teatro, circo, adulto e infantil. Os espetáculos poderão se apresentar no Teatro do Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Foyer do Centro Cultural Usiminas, Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas ou Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas.

Cada grupo ou artista de todo o território nacional pode inscrever, no máximo, dois trabalhos para participação no Festival. De acordo com o regulamento, as produções inscritas já deverão ter estreado no ano de 2018 e não serão selecionados trabalhos inéditos. As propostas inscritas serão avaliadas por uma curadoria do Festival de Verão 2019 e o resultado será divulgado na primeira quinzena de novembro.

Nas três últimas edições, o Festival de Verão reuniu cerca de 22 mil pessoas em 150 atrações oferecidas. Atrações de renome nacional, estadual e grupos do Vale do Aço já passaram pelo Festival nos primeiros três anos, fazendo do evento uma referência de diversão cultural nas férias.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que o evento ganha força a cada ano que passa. “O Festival tornou-se uma referência para o público local como opção de diversão com qualidade nas férias. E para artistas e produtores, um espaço valioso para mostrar talentos. Esperamos nesta edição continuar oferecendo um roteiro cultural diversificado para as férias”, declara a diretora. Mais informações sobre o Festival de Verão pelo telefone 31.3822.2215.