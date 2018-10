FIEMG E INDÚSTRIAS DA REGIÃO PROMOVEM “CONECTA VALE DO AÇO”

Gestão de Pessoas, Segurança e Inovação serão discutidos no Conecta Vale do Aço – União de Forças, evento promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com as indústrias âncoras da região – Aperam, ArcelorMittal Monlevade, Cenibra e Usiminas, no próximo dia 25 de outubro, das 8h às 17h, em Ipatinga.

O evento que pretende reunir gerentes, coordenadores, especialistas, startups e empresários num ambiente propício ao compartilhamento de melhores práticas nos três temas relacionados está com inscrições abertas. Interessados podem se inscrever, gratuitamente, pelo sympla através do link: https://www.sympla.com.br/conecta-vale-do-aco—uniao-de forcas__360189?token=eb86143a8bcfe80401f095f102ff2c7f

Tatiana Finamore, gerente de RH da ArcelorMittal Monlevade, explica que os participantes contarão com uma programação intensa destinada ao conhecimento por meio de palestras, debates, apresentação de cases, além de visitação ao “Espaço Inovação” com exposição de protótipos e testes de projetos inovadores.

“Esse evento é uma realização a cinco mãos. Queremos oferecer ao público discussões de alto nível abordando desafios, tendências, dificuldades e mudanças realizadas para alcançar resultados organizacionais e transformar o capital humano em um diferencial competitivo; além de discutir as boas práticas desenvolvidas e premiadas em Saúde e Segurança e apresentar e discutir assuntos como Inovação, tendências tecnológicas, indústria 4.0 e como elas estão sendo utilizadas para alavancar, reinventar e transformar os negócios das empresas”, pontua.

O Conecta Vale do Aço será realizado no Centro Integrado Sesi-Senai-Fiemg que fica na avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga.

Informações pelo telefone 31 3822-1414.