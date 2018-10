FIEMG PROMOVE PALESTRA PARA EMPRESÁRIOS E GESTORES DE TI

O que são riscos da segurança da informação e como eles podem impactar seus processos?; Os processos e informações da sua empresa estão protegidos?; Como priorizar e tratar os riscos e evitar ou reduzir impactos e prejuízos? Esses são alguns dos questionamentos que serão abordados na palestra “Como reduzir os riscos de segurança da informação e melhorar o desempenho e resultados dos processos de sua empresa”.

A palestra que será realizada no dia 23/10, das 9h às 11h, na sede da Fiemg, em Ipatinga, visa alertar empresários, gestores e profissionais de TI quanto a exposição a ataques do crime cibernético e orientar da importância de se fazer uma gestão de riscos de segurança da informação eficiente e baseada em padrões e normas utilizadas no mercado.

As inscrições podem ser feitas pelo sympla através do link https://www.sympla.com.br/como-reduzir-os-riscos-de-seguranca-da-informacao-e-melhorar-o-desempenho-e-resultados-dos-processos__365683

O valor do investimento é de R$ 22,00 para associados aos sindicatos da Fiemg e R$ 33,00 não associados. Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email lsjunior@fiemg.com.br