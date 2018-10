FILME SOBRE ALLAN KARDEC CHEGA ÀS TELAS EM 2019

Acaba de ser divulgado o primeiro vídeo com cenas de bastidores das filmagens da cinebiografia “Kardec”. A data escolhida é simbólica: há 214 anos, em 3 de outubro, nascia Allan Kardec. Nestas primeiras imagens, o público poderá conhecer um pouco da jornada dos atores e da equipe que foram a Paris filmar a vida de um dos personagens mais conhecidos da atualidade.

Leonardo Medeiros é o protagonista Hypolite Leon Denizard Rivail, o educador francês nascido em 1804 que decodificou o espiritismo a partir de 1857. A ganhadora da Palma de Ouro no Festival de Cannes Sandra Corveloni vive Amélie-Gabrielle Boudet, sua mulher e companheira.

O vídeo revela as locações ambientadas com o visual da primeira metade do século XIX, figurinos fiéis às roupas da época, iluminação à luz de velas. E acompanha os bastidores de cenas-chave, como o momento em que o professor Rivail ouve pela primeira vez o nome que irá adotar para si: Allan Kardec.

“Kardec” é baseado no livro best-seller de Marcel Souto Maior, produzido pela Conspiração (“2 Filhos de Francisco”, “Gonzaga – de Pai Pra Filho”, “Lope”), distribuído pela Sony Pictures e dirigido por Wagner de Assis (“Nosso Lar”, “Menina Índigo”).

A produção traz no elenco nomes como Guilherme Piva (Didier), Genézio de Barros (Padre Boutin), Guida Vianna (Madame De Plainemaison), Julia Konrad (Ruth-Celine), Charles Fricks (Charles Baudin), Licurgo Espinola (Sr. Babinet), Letícia Braga (Julie), Julia Svacina (Caroline), Dalton Vigh (Sr. Dufaux) e Louise D’Tuani (Ermance Dufaux). O roteiro de L.G. Bayão (“Irmã Dulce”, “Heleno” e “Minha Fama de Mau”) e Wagner de Assis acompanha a trajetória de Kardec desde o período em que atuava como educador, passando pela investigação dos fenômenos, pelo processo de codificação da doutrina espírita, até a publicação e repercussão de “O Livro dos Espíritos”.

A Conspiração e a Sony Pictures também acabam de anunciar a data de lançamento: 16 de maio de 2019.