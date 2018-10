FUNDAÇÃO APERAM ESTIMULA O EMPREENDEDORISMO

A Fundação Aperam Acesita recebeu na última semana o treinamento dos voluntários que irão atuar nos programas de formação empreendedora em parceria com a Junior Achievement de Minas Gerais. Ao todo, serão 34 voluntários que irão atuar nos programas Nossa Ação e Conectado com o amanhã. A iniciativa será realizada também em parceria com a Secretaria de Educação, e desenvolvida em 5 escolas da rede municipal de Timóteo, atendendo aproximadamente 1.000 alunos. O objetivo dos programas é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando seu desenvolvimento pessoal e proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios de modo a facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

Na oportunidade, os voluntários são motivados a aguçar seu espírito de liderança, ampliar sua visão sobre o mundo dos negócios, desenvolver seu relacionamento interpessoal, além de exercitar sua oratória.

Atuar como voluntário é inspirar os jovens por meio de uma educação transformadora. A partir desse pensamento, que Warlei Henrique dos Santos, empregado da Aperam South America, participa do programa pela primeira vez. “O meu interesse em participar do programa vem desde o ano passado. Após formar em administração, vi na iniciativa a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com os alunos das escolas de Timóteo”, destaca Warlei.

MULHERES EMPREENDEDORAS

Na última semana, também foram capacitados os voluntários para atuarem no programa Mulheres Empreendedoras, outra iniciativa promovida pela Fundação Aperam Acesita em parceria com a Junior Achievement de Minas Gerais. O programa, que é realizado pela primeira vez em Timóteo, no bairro Cachoeira do Vale, iniciou o primeiro encontro na última semana e é voltado para um grupo de mulheres com perfil empreendedor, com interesse em gerar recursos para investir no seu futuro e de sua família.

Por meio da metodologia Junior Achievement, a capacitação dessas participantes será baseada na utilização das principais ferramentas de gestão de negócios e financeiro, de maneira simples e lúdica, fazendo com que ao final do projeto elas se sintam confiantes o suficiente para transformarem seus ofícios em um micro negócio.

A aposentada Maria da Silva é uma das participantes do programa. Hoje em sua casa ela complementa a sua renda a partir do seu trabalho como costureira e com a apicultura. Pra ela, o Mulheres Empreendedoras será uma forma de aprender mais sobre como organizar seu trabalho. “Eu gostei muito da minha experiência no programa. Existe sempre uma forma da gente aprender mais e poder se organizar melhor para que o nosso investimento não seja em vão”.

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, a iniciativa fortalece as raízes empreendedoras que a cidade de Timóteo tem. “Nossa cidade tem um grande potencial empreendedor. Nós queremos canalizar essa energia para que os jovens e mulheres possam continuar empreendendo e ser donos do seu próprio negócio.