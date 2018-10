FUNDAÇÃO APERAM RECEBE O CINE CULTURA ESPECIAL NA SEMANA DAS CRIANÇAS

Para esta semana, a Fundação Aperam Acesita preparou uma edição especial do Cine Cultura para escolas, em comemoração ao Dia das Crianças. Entre 8 e 11 de outubro, diversos filmes como, O Touro Ferdinando, Os Smurfs, Meu Malvado Favorito III e A Vida é Uma Festa serão exibidos para os alunos da rede pública de ensino de Timóteo.

Realizado uma vez por mês gratuitamente, o Cine Cultura tem como objetivo levar cultura e entretenimento para a comunidade por meio de filmes campeões de bilheteria. Nesta semana,a programação acontece em dose dupla, estão sendo realizadas duas sessões diariamente, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde.

A professora Marilda Caetana, da Escola Estadual José Ferreira Maia levou sua turma na manhã da última terça-feira (9) para assistir ao filme Os Smurfs e a Vila Perdida. De acordo com a educadora, os alunos adoram programações como essa. “A sala de aula acaba virando rotina, então quando acontecem ações como essa eles se divertem muito e chegam em casa cheios de histórias para contar para os pais”, destaca a professora.

Aluna de Marilda, Rayane Araújo, 10 anos, confessa que se divertiu com o filme. “Eu adorei diversas partes do filme. Não tem como selecionar só uma”. Outro aluno de Marilda, Iago Carvalho, falou que também ficou maravilhado com a programação. “Eu gosto muito de ver filmes. Esse foi muito divertido e me fez rir muito”, conta.