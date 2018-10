GRUPO MAISVIP REALIZA EXPO NOIVAS EM TIMÓTEO

A Expo MaisVip Noivas & Festas de Minas, que é realizada há quatro anos em Ipatinga no Morro do Pilar, agora chega a Timóteo. A feira, que é considerada uma das maiores do interior de Minas, acontece nesta quinta e sexta-feira (17 e 18) das 18h às 23h, no salão do Acesita Esporte Clube em Timóteo. Noivas e fornecedores de produtos e serviços do Vale do Aço terão encontro marcado nesses dois dias de evento. Uma oportunidade a mais para fecharem bons negócios.

Desfiles, atrações musicais e sorteios de prêmios para as noivas e seus acompanhantes, são partes das várias opções oferecidas na feira. Serão mais de 50 empresas, oferecendo o que há de melhor no setor matrimonial. Descontos, ótimos produtos e serviços e muitas novidades. Enfim, as noivas não podem perder.

A entrada é gratuita para noivas e acompanhantes. O cadastro para os sorteios, devem ser feitos no site oficial do evento: www.maisvipnoivasefestas.com.br

Mais informações pelo telefone: 3825-1811 e pelo e-mail: comercial@grupomaisvip.com.br.