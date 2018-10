GRUPO WR FAZ CAMPANHA SOBRE O OUTUBRO ROSA

O Grupo WR, composto pela WR Construtora, Giganet e Dom The Place, está promovendo durante este mês de outubro, uma campanha de conscientização sobre o Outubro Rosa, movimento mundial que tem como objetivo estimular a prevenção do câncer de mama, proporcionando maior acesso a informações e serviços de diagnósticos sobre a doença.

Como forma de sensibilizar e conscientizar suas colaboradoras, o Grupo WR promoveu uma visita ao Se Toque, importante entidade de apoio a pacientes com câncer de Ipatinga e região. “Nossa intenção foi agregar informação às ações que já trabalhamos com as nossas colaboradoras. Aqui elas puderam conhecer a realidade das pessoas que tratam o câncer, dos seus acompanhantes, e saber um pouco mais sobre as formas de prevenção”, disse Danielle Rezende, Técnico em Segurança do Trabalho da WR. “Além disso, fizemos a doação de leite para a casa de apoio, uma forma de contribuir com este importante trabalho desenvolvido pela entidade”, acrescentou.

Durante todo o mês, as colaboradoras do Grupo WR terão acesso à campanha “Se ame, se toque, se cuide”, com cartazes e tótens alusivos ao Outubro Rosa em áreas comuns das empresas. “Esperamos, também, influenciar os homens para que se atentem à saúde das suas esposas, mães, e outras mulheres, a favor da causa”, acrescentou Danielle.

Outra forma de apoiar o movimento foi a iluminação rosa do prédio The Place, no bairro Horto, em Ipatinga, uma forma de alertar as mulheres da região sobre a campanha realizada no mês de outubro.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o câncer de mama é responsável por quase 30% dos diagnósticos registrados anualmente, e a prevenção é a principal aliada das mulheres para combater a doença.