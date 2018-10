HMC ABRE PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

O Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) oferta, aos profissionais graduados em medicina, 38 vagas para cursos em 15 especialidades do Programa de Residência Médica do HMC. Os programas oferecidos são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC), tem duração de dois a três anos e alguns pré-requisitos. O processo seletivo será realizado pela Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg). As inscrições para a seleção podem ser feitas entre os dias 9 e 22/10, pelo site www.aremg.org.br. O edital completo está disponível no site www.hmarciocunha.com.br.

As oportunidades são nas áreas de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia, Cancerologia Clínica, Cardiologia, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neonatologia e Área Básica em Cirurgia Geral. “O Programa oferecido pelo HMC busca promover o melhor ensino aos seus residentes, formando profissionais médicos de elevada qualificação ética e moral. Durante o curso são ministradas disciplinas teóricas e práticas, como realização de procedimentos cirúrgicos, plantões e atendimento em ambulatório, sempre monitorados pelos médicos preceptores”, explica Marconi Franco da Silveira, vice-coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital Márcio Cunha.

Os programas serão realizados nas dependências do HMC e no Centro de Oncologia. O resultado final do processo seletivo para ingresso na Residência Médica em 2019 tem divulgação prevista para o dia 29/01/2019, no site da Aremg. Já o início do Programa de Residência Médica será em março de 2019. Os residentes selecionados receberão uma bolsa mensal e cumprirão carga horária semanal de 60 horas conforme legislação vigente.